【週末好去處】昂坪360秋日呈獻「歲月文具巡禮」　4米高巨型扭蛋機＋親子粉彩工作坊

▲ 昂坪360秋日呈獻「歲月文具巡禮」。（圖片由品牌提供）

今個秋日，昂坪360於10月14日至11月20日呈獻「360歲月文具巡禮」，首度聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，打造逾4米高Fueki漿糊仔巨型扭蛋機，同時將別具本地情懷的懷舊文具，例如鉛筆、筆刨、擦膠、顏料等，以巨大化模樣於昂坪市集圓形廣場展示，讓大家拍照打卡重回那些年，重遊青蔥時光。

昂坪360與香港資深玩具收藏家莊慶輝先生攜手呈獻「文具時光走廊」，展出多件50至80年代的經典書簿及文具，讓客人一同見證時代的集體回憶。而周末期間亦特設「和諧粉彩工作坊」，讓父母與子女一起發揮創意，製作獨一無二的作品。昂坪360推出驚喜官網預訂限定優惠，門票折扣低至驚喜7折，是時候相約摯愛親朋到昂坪360欣賞別緻的大嶼山風光！

昂坪360今個秋日聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，將其化身成逾4米高的巨型扭蛋機，置身昂坪市集圓形廣場與大家見面，打卡之餘又可以扭出迷你童趣文具，絕對是獨一無二的玩樂體驗。圓形廣場更設有多個巨大化的港式懷舊文具和玩具打卡位，其中巨型鉛筆印有「昂坪牌」字樣和纜車插畫；七、八十年代盛極一時的「懷舊英文字母擦膠」的擺設，由多個與昂坪及大嶼山有關的英文字母拼砌而成，別具大嶼特色。同場亦設有巨大化沙膠搖搖板打卡位，供客人拍照，重拾兒時回憶。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

大家可以到訪昂坪市集特的設4米高日本經典Fueki漿糊仔巨型扭蛋機，大家將有機會扭中多款Fueki漿糊仔限量禮品，如Fueki漿糊仔漿糊、Fueki漿糊仔筆、Fueki漿糊仔帆布袋及Fueki 漿糊仔大頭軟墊等特色懷舊文具，過萬份禮物給大家！只需出示即日纜車門票，讚好昂坪360的官方Facebook或追蹤Instagram，上載「360歲月文具巡禮」的照片到個人Facebook或Instagram，貼文內加上#NP360標籤，即可換取Fueki漿糊仔巨型扭蛋機代幣乙個；憑即日小童纜車門票亦可免費換領扭蛋機代幣一個，一同體驗扭蛋的樂趣。

昂坪360首次驚喜聯乘Fueki漿糊仔，於昂坪市集禮品店設置「漿糊仔期間限定禮品區」，為客人帶來一系列超人氣漿糊仔文具、衣物、家居精品及護膚品等，如文件夾、膠水、便條簿、圓珠筆、口罩等，搜羅近百款漿糊仔可愛周邊商品，帶你回到昔日學生哥時代，為日常生活添加一點玩味，萬勿錯過！

林林總總的文具陪伴不同年代的港人度過學生時光，既是學生的得力助手，亦見證不同時代的變遷。「文具時光走廊」獲玩具收藏家及「幸福玩具店」店主莊慶輝先生特別借出其絕版珍藏，包括多款50至80年代流行的文具和書簿用品，如鉛筆刨、鉛筆、擦紙膠、間尺、書本、練字簿等，承載一代又一代人的集體回憶。

周末特設「和諧粉彩工作坊」

家長於周末期間可帶子女到昂坪市集體驗「和諧粉彩工作坊」，由導師即場指導，以手指指頭及簡單工具，將乾粉彩粉末於畫紙上慢慢塗抹上色，製作獨一無二的作品，共度專屬的親子時光！

由即日起至2022年11月19日，昂坪360推出驚喜官網期間限定優惠，客人於到訪日前最少一天在昂坪360官網預訂來回纜車門票（一程水晶車廂及一程標準車廂），即可享低至7折優惠，並可獲$10大澳及昂坪市集現金券兩張。快來昂坪360搭上纜車摩天之旅，探索大嶼山美景！

昂坪360官網限定優惠

售價 成人 小童 （3至11歲） 長者（65歲或以上） $198（原價: $290） $112（原價: $165） $143（原價: $210） 套票內容 來回纜車門票（一程水晶車廂及一程標準車廂）

$10大澳及昂坪市集現金券兩張（總值$20） 購票網址 https://bit.ly/3egF0VU

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文