【扮蟹】食環署2雜貨舖檢獲無牌大閘蟹　廿斤蟹未見廚房身先死

▲ （政府新聞處圖片）

食環署今日（13日）於荃灣採取突擊行動，巡查二坡坊一帶的雜貨店，打擊非法銷售大閘蟹。

行動期間，食環署發現2間雜貨店未獲准許售賣限制出售的大閘蟹，涉嫌違反《食物業規例》（第132X章），已向2間雜貨店負責人展開檢控程序。此外，食環署在該2個處所共檢獲約20公斤沒有有效衞生證明書的大閘蟹，並已銷毀。

根據《規例》，除非獲得食環署署長書面准許，任何人不可售賣限制出售的食物，包括介貝類水產動物。銷售大閘蟹的經營者，必須領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許。

另外，有關的規管條件亦規定出售的大閘蟹必須由可靠和商譽良好的供應商供應，並須備存有關當局簽發並獲本食環署署長認可的衞生證明書。根據《規例》，任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），所有在香港出售的食物，不論本地生產或進口，必須適宜供人食用，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。而根據《食物安全條例》（第612章），任何人如無合理辯解而沒有遵從備存食物進出紀錄的規定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3個月。

食環署發言人指，食環署十分關注非法銷售大閘蟹情況，會繼續密切監察情況及採取嚴厲執法行動。發言人提醒業界，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹，消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許的商戶。

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責任編輯：陳梓蔚