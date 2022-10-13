  • 26°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 21:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】酒吧業嘆本屆政府從未與業界溝通　形容營業至2時如推動無牌酒吧

社會 20:03 2022/10/13

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

對於營業時間限制維持至凌晨2時，錢雋永認為不理想（資料圖片）

港府今（13日）宣布進一步放寬防疫措施，下周四起容許餐廳、酒吧等室內處所現場表演。酒吧業界表示歡迎，料個別酒吧營業額可增2至3成，但希望能盡快放寬營業時間至凌晨2時限制，形容港府現如「幕後推手」，推動年輕人到消防及衞生情況較差的無牌酒吧，最終得不償失；又透露今屆政府從未與業界交涉，冀日後能增加溝通。　

下周四起餐廳、酒吧等室內處所可進行現場表演，惟表演者須一周兩次核酸檢測及於表演當日快測，表演時需「盡量」戴口罩，及與參加者保持適當距離。香港酒吧業協會主席錢雋永對此表示歡迎，因臨近萬聖節及世界盃等旺季，容許業界舉行活動，如設唱片騎師（DJ）、樂隊進行現場表演等，料可為個別酒吧提升2至3成營業額。

對於營業時間限制維持至凌晨2時，錢雋永認為不理想：「其實好趕客，（客人）通常都玩到通宵。」他又形容港府如「幕後推手」，推動年輕人到消防及衞生情況較差的無牌酒吧，最終得不償失：

大時大節2點清場，係推咗嗰班年輕人去無牌場所，因為去玩嘅年輕人係咪都會去玩，只不過去邊到玩，對有牌酒吧唔公平，好似懲罰有牌酒吧。

錢雋永又指，現時進入有牌酒吧前需先做快測，防疫程度較高，不過他認為當港府實施0+0入境措施時，意味有信心香港能復常，屆時應一併取消進入有牌酒吧前需先做快測措施。

港府於上周四起放寬酒吧夜店每枱人數上限至6人，錢雋永透露，最近兩次放寬措施港府都沒聽取業界意見，並提到上屆政府曾數度派出副局長與業界開會，他冀今屆政府能加強與業界溝通：

（港府與業界）應該定期開會，傾下點防疫同（酒吧業）實際操作，唔好政府自己諗一啲嘢出嚟，未必行得通，希望保持良好溝通，酒吧對旅遊業都好大貢獻。

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

 

相關文章

【最新疫情】本港增4,318宗確診　多6名染疫者離世
16:41 2022/10/06
【最新疫情】本港增4,318宗確診　多6名染疫者離世
【最新疫情】今增3,642宗確診　學校呈報1,147宗陽性個案
16:56 2022/10/05
【最新疫情】今增3,642宗確診　學校呈報1,147宗陽性個案
【最新疫情】公立醫院已恢復8成非緊急服務　下周擴展放寬探訪安排
16:28 2022/10/07
【最新疫情】公立醫院已恢復8成非緊急服務　下周擴展放寬探訪安排
【最新疫情】今增4,890宗確診　連續4日4,000多宗
16:49 2022/10/09
【最新疫情】今增4,890宗確診　連續4日4,000多宗
【最新疫情】本港增4,874確診　檢首宗XBB.1亞系個案
18:03 2022/10/10
【最新疫情】本港增4,874確診　檢首宗XBB.1亞系個案
【最新疫情】今增4,656宗確診　連續6日維持4,000多宗
16:45 2022/10/11
【最新疫情】今增4,656宗確診　連續6日維持4,000多宗
【最新疫情】今增4,788宗確診　多5宗XBB個案累計6宗
17:09 2022/10/12
【最新疫情】今增4,788宗確診　多5宗XBB個案累計6宗
【最新疫情】港府考慮下周四放寬限聚令至12人　室內場所可進行現場表演活動【不斷更新】
今日 16:17
【最新疫情】港府考慮下周四放寬限聚令至12人　室內場所可進行現場表演活動【不斷更新】
【最新疫情】今增5,622宗確診　再錄23宗XBB個案　多8人離世　
今日 17:18
【最新疫情】今增5,622宗確診　再錄23宗XBB個案　多8人離世　

你可能感興趣

【最新疫情】本港增4,318宗確診　多6名染疫者離世
16:41 2022/10/06
【最新疫情】本港增4,318宗確診　多6名染疫者離世
【最新疫情】今增3,642宗確診　學校呈報1,147宗陽性個案
16:56 2022/10/05
【最新疫情】今增3,642宗確診　學校呈報1,147宗陽性個案
【最新疫情】公立醫院已恢復8成非緊急服務　下周擴展放寬探訪安排
16:28 2022/10/07
【最新疫情】公立醫院已恢復8成非緊急服務　下周擴展放寬探訪安排
電子消費券 電子支付 環境衞生 DJ 酒吧 餐廳 香港 樂隊 記者 商場

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
13:15 2022/10/12
【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病
16:17 2022/10/12
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
10:39 2022/10/12
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了