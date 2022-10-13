【防疫措施】酒吧業嘆本屆政府從未與業界溝通　形容營業至2時如推動無牌酒吧

▲ 對於營業時間限制維持至凌晨2時，錢雋永認為不理想（資料圖片）

港府今（13日）宣布進一步放寬防疫措施，下周四起容許餐廳、酒吧等室內處所現場表演。酒吧業界表示歡迎，料個別酒吧營業額可增2至3成，但希望能盡快放寬營業時間至凌晨2時限制，形容港府現如「幕後推手」，推動年輕人到消防及衞生情況較差的無牌酒吧，最終得不償失；又透露今屆政府從未與業界交涉，冀日後能增加溝通。

下周四起餐廳、酒吧等室內處所可進行現場表演，惟表演者須一周兩次核酸檢測及於表演當日快測，表演時需「盡量」戴口罩，及與參加者保持適當距離。香港酒吧業協會主席錢雋永對此表示歡迎，因臨近萬聖節及世界盃等旺季，容許業界舉行活動，如設唱片騎師（DJ）、樂隊進行現場表演等，料可為個別酒吧提升2至3成營業額。

對於營業時間限制維持至凌晨2時，錢雋永認為不理想：「其實好趕客，（客人）通常都玩到通宵。」他又形容港府如「幕後推手」，推動年輕人到消防及衞生情況較差的無牌酒吧，最終得不償失：

大時大節2點清場，係推咗嗰班年輕人去無牌場所，因為去玩嘅年輕人係咪都會去玩，只不過去邊到玩，對有牌酒吧唔公平，好似懲罰有牌酒吧。

錢雋永又指，現時進入有牌酒吧前需先做快測，防疫程度較高，不過他認為當港府實施0+0入境措施時，意味有信心香港能復常，屆時應一併取消進入有牌酒吧前需先做快測措施。

港府於上周四起放寬酒吧夜店每枱人數上限至6人，錢雋永透露，最近兩次放寬措施港府都沒聽取業界意見，並提到上屆政府曾數度派出副局長與業界開會，他冀今屆政府能加強與業界溝通：

（港府與業界）應該定期開會，傾下點防疫同（酒吧業）實際操作，唔好政府自己諗一啲嘢出嚟，未必行得通，希望保持良好溝通，酒吧對旅遊業都好大貢獻。

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記者：鄧凱文