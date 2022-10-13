【大灣區】中大與深圳分校推首個兩地雙主修課程　須赴大灣區考察盼令學生不再抗拒

▲ 中大聯同深圳分校宣布，計劃明年推出全港首個讓學生於兩地校園修讀的雙主修課程。（陳國峰攝）

香港中文大學與中大深圳分校今日（13日）宣布，合辦全港首個採「2+2」模式於兩地校園修讀的雙主修課程，涉及跨學科數據分析，以及商科、工程或科學，課程最快於明年9月推出，每校設20至25學額，4年內於兩地各上課2年，期間更須參加大灣區及亞洲考察各1次。中大表示，冀透過兩地校園學習經驗，裝備學生投身大灣區發展，達到為香港及國家培育人才的大學策略，即使仍有學生抗拒到大灣區讀書，唯盼讓學生加深認識大灣區及中國發展，「由抗拒變到唔抗拒」。

新課程正待中大教務會審批，計劃在2023至24學年推出，中大及中大（深圳）每年各設20至25學額，本港同時透過聯招（Jupas）及非聯招（Non-Jupas）收生。

課程第一主修為跨學科數據分析理學士課程，兩校合共提供11個商科、工程和科學課程，供學生選擇作為第二主修，兩校將提供對等設計科目，以滿兩校畢業規定，兩校學生將如以往獲頒發香港中文大學畢業證書，並列明2個主修課程。中大指，中學文憑試（DSE）考生，可參考商科最佳5科中位數24至25分，但仍需視乎最終報讀人數，校方將於明年6、7月再公布建議入學分數。

4年課程期間，學生每年上課都要「兩邊走」，上下學期輪流到香港沙田及深圳校園上課，首兩2年暑假分別須赴大灣區及亞洲實地考察，該課程學生亦可保證獲中大「在學．在職計劃」取錄，獲得大型企業或非政府組織近乎全職薪金的實習機會。

中大協理副校長（教育）陳新安透露，課程已構思1年多，數據分析相當熱門，本港亦缺乏相關人才，預計未來學生有機會到大灣區發展，故希望透過兩地學生共同生活、學習，建立友誼及網絡，為學生預備好將來為香港、國家作貢獻。

被問到中大是否欲在移民潮下「搶人才」，中大副校長（教育）潘偉賢強調國家建設重要，大學責任是吸引世界各地人才、培育人才，不止希望吸引國內人才，亦冀吸引國際學生，配合中大最新策略，培養學生跨學科知識及國際視野。她估計，一定有學生仍然抗拒到大灣區讀書，故希望通過課程讓同學加深了解大灣區及中國發展，「由抗拒變到唔抗拒」。中大8月曾就施政報告提出設立大灣區「2+2」學位課程，潘盼施政報告及「整個香港」共同參與，為年輕人提供更多大灣區發展機會。

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記者：馮琪雅