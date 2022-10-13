【dayday330】「330小休息 X藝術」展覽多元藝術展區　引領探索身心靈空間

▲ 新生會將於10月15日至21日假青衣城1期舉行「330小休息 X藝術」大型展覽。

都市人生活節奏急促，每日忙東忙西，卻沒有預留時間與自己相處，好好照顧自己的身、心、靈健康。一直致力推動身心靈健康的新生精神康復會（新生會）自2019年推出dayday330行動（330是「身、心、靈」的廣東話諧音），鼓勵大眾養成每天進行330小休息的習慣。今年，新生會將於10月15日至21日假青衣城1期舉行「330小休息 X藝術」大型展覽，以多個設計嶄新的展區，讓大眾透過多元體驗，關顧身心靈健康。

330 X Kazy Chan小清新心靈雕塑 周末打卡好去處

「330小休息」強調每日做一些自己喜歡而又有益身心靈健康的活動，不論時間長短及次數，最重要是過程中能專注當下及感受細味每一刻。由本地多媒體藝術家Kazy Chan與新生會攜手合作打造的三組「身、心、靈」雕塑藝術裝置，將會在是次展覽首度展出。清新、用色鮮明的風格揉合dayday330行動的人物角色 －「330博士」及「day day」，這三組藝術裝置，勢必成為全場心靈打卡焦點。

三大展區以不同觸感體現身心靈的獨特性

另外，會場設置多種互動裝置及舉行藝術工作坊，讓市民體驗如何將「330小休息」與藝術結合。其中，三大互動展區將以不同觸感，呈現「身、心、靈」的獨特性：透過互動螢幕可與「虛擬導師」一起做伸展運動；新生會與精神健康推廣計劃的「陪我講 Shall We Talk」合作邀請知名藝人及本地運動員等錄製心靈絮語，讓參加者現場細聽；而小型花園裝置更讓參加者置身森林世界，以五感細味當下，與大自然聯繫。

展覽詳情可登入https://bit.ly/3EzVeo0。到場參觀更有機會獲得dayday330福袋及dayday330 x Kazy 限量版tote bag。

如欲了解更多，歡迎留意newlife.330的Facebook專頁（newlife330hk）。

活動詳情

日期：2022年10月15日（星期六）至10月21日（星期五）

時間：上午11時至下午8時（10月15日於下午3時開放予公眾參觀）

地點：青衣青敬路33號青衣城1期一樓夢幻島大堂

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