【港區國安法】聯國人權高專辦就光城者案發表評論　港府：強烈不滿

▲ 聯合國人權事務高級專員發言人，早前就「光城者」案作出評論，政府今日發聲明，對此表示強烈不滿。（經濟日報資料圖片）

聯合國人權事務高級專員發言人，早前就「光城者」案作出評論。政府今日發聲明，對此表示強烈不滿，發言人指出，由於涉事案件的法律程序尚未完成，對案件細節作出評論並不恰當。

發言人強調，《港區國安法》涵蓋人權，以及兩項國際公約的規定，在維護國家安全時，亦須遵守各項人權保障原則，「《港區國安法》第4條訂明，香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，而《港區國安法》第5條明確訂明就危害國家安全犯罪採取執法行動時，必須堅持法治原則。香港終審法院已指出這兩條條文對於《港區國安法》的整體詮釋至為重要。」

發言人又指：「事實上，制定《港區國安法》是為了讓香港居民重新享有於2019年6月至2020年年初的『黑暴』期間不能享有的權利和自由。《港區國安法》確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。」

區域法院日前審理「光城者」案，7名成員被控《港區國安法》下的串謀煽動顛覆國家政權罪，他們早前已悉數認罪。其中，5名未滿21歲的被告入教導所，是首宗涉及未成年者，違反《港區國安法》被判刑的案件。

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani），日前對案件表示擔憂（alarmed），又重提聯合國人權事務委員會曾敦促香港廢除《港區國安法》。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明