  • 26°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 23:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】聯國人權高專辦關注未成年人因國安法判刑　港府：強烈不滿

政治 21:09 2022/10/13

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

聯合國人權事務高級專員發言人，早前就「光城者」案作出評論，政府今日發聲明，對此表示強烈不滿。（經濟日報資料圖片）

聯合國人權事務高級專員發言人，早前就「光城者」案作出評論。政府今日發聲明，對此表示強烈不滿，發言人指出，由於涉事案件的法律程序尚未完成，對案件細節作出評論並不恰當。

發言人強調，《港區國安法》涵蓋人權，以及兩項國際公約的規定，在維護國家安全時，亦須遵守各項人權保障原則，「《港區國安法》第4條訂明，香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，而《港區國安法》第5條明確訂明就危害國家安全犯罪採取執法行動時，必須堅持法治原則。香港終審法院已指出這兩條條文對於《港區國安法》的整體詮釋至為重要。」

發言人又指：「事實上，制定《港區國安法》是為了讓香港居民重新享有於2019年6月至2020年年初的『黑暴』期間不能享有的權利和自由。《港區國安法》確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。」

區域法院日前審理「光城者」案，7名成員被控《港區國安法》下的串謀煽動顛覆國家政權罪，他們早前已悉數認罪。其中，5名未滿21歲的被告入教導所，是首宗涉及未成年者，違反《港區國安法》被判刑的案件。

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani），日前對案件表示擔憂（alarmed），又重提聯合國人權事務委員會曾敦促香港廢除《港區國安法》。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【港區國安法】CECC報告指國安法破壞自由制度　港府發聲明批偏頗
22:34 2022/10/05
【港區國安法】CECC報告指國安法破壞自由制度　港府發聲明批偏頗
【港區國安法】涉串謀勾結外國案如期12月開審　黎智英正申請英御用大狀候批
16:20 2022/09/30
【港區國安法】涉串謀勾結外國案如期12月開審　黎智英正申請英御用大狀候批
【上訴候判】警引國安法申手令檢手機新聞材料　黎智英提上訴10月底判決
16:07 2022/09/28
【上訴候判】警引國安法申手令檢手機新聞材料　黎智英提上訴10月底判決

你可能感興趣

【港區國安法】CECC報告指國安法破壞自由制度　港府發聲明批偏頗
22:34 2022/10/05
【港區國安法】CECC報告指國安法破壞自由制度　港府發聲明批偏頗
【港區國安法】涉串謀勾結外國案如期12月開審　黎智英正申請英御用大狀候批
16:20 2022/09/30
【港區國安法】涉串謀勾結外國案如期12月開審　黎智英正申請英御用大狀候批
【上訴候判】警引國安法申手令檢手機新聞材料　黎智英提上訴10月底判決
16:07 2022/09/28
【上訴候判】警引國安法申手令檢手機新聞材料　黎智英提上訴10月底判決
國安法 港區國安法 聯合國 香港 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
13:15 2022/10/12
【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
【晚吹戀講嘢】與6年好友拍拖遇親密行為感尷尬　分手後男方移情Anna閨蜜：唔會再試
16:16 2022/10/12
【晚吹戀講嘢】與6年好友拍拖遇親密行為感尷尬　分手後男方移情Anna閨蜜：唔會再試
【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲
今日 12:45
【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲