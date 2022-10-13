【強制檢測】70處納強檢 將軍澳東港城、鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園上榜【附名單】
社會 20:52 2022/10/13
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月7日至10月13日期間，曾身處70個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月14日或10月15日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性個案曾到訪地點：
- 葵涌石蔭邨仁石樓
- 藍田滙景花園14座
- 牛頭角彩盈邨盈康樓
- 薄扶林寶翠園2座
- 沙田水泉澳邨城泉樓
- 葵涌葵馥苑樂葵閣
- 秀茂坪秀茂坪邨秀安樓
- 鑽石山鳳德邨銀鳳樓
- 將軍澳彩明苑彩梅閣
- 將軍澳富寧花園5座
- 油塘油麗邨碧麗樓
- 馬鞍山嵐岸3座
- 鰂魚涌康景花園A座
- 將軍澳東港城3座
- 東涌逸東一邨平逸樓
- 東涌昇薈2座
- 黃大仙豪苑3座
- 旺角富榮花園4座
- 屯門兆康苑兆順閣
- 茶果嶺麗港城35座
- 天水圍嘉湖山莊景湖居1座
- 屯門南浪海灣3座
- 元朗朗屏邨燕屏樓
- 屯門富泰邨頌泰樓
- 葵涌高盛臺1座
- 柴灣杏花邨26座
- 粉嶺碧湖花園5座
- 柴灣怡翠苑逸怡閣
- 鰂魚涌太古城富天閣
- 紅磡海逸豪園11座
- 紅磡海逸豪園9座
- 鰂魚涌康景花園C座
- 青衣海悅花園3座
- 馬鞍山新港城E座
- 油麻地駿發花園4座
- 青衣海欣花園3座
- 橫頭磡富強苑富逸閣
- 沙田欣廷軒3座
- 粉嶺榮福中心2座
- 柴灣富景花園8座
- 天水圍天頌苑頌水閣
- 大埔怡雅苑怡亮閣
- 粉嶺昌盛苑昌兆閣
- 筲箕灣東旭苑東寧閣
- 將軍澳維景灣畔9座
- 又一村又一居7座
- 牛頭角利基大廈B座
- 觀塘康麗園B座
- 紅磡黃埔花園棕櫚苑2座
- 紅磡黃埔花園翠楊苑1座
- 屯門兆山苑樟景閣
- 灣仔灣景中心B座
- 荃灣縉庭山1座
- 馬鞍山觀瀾雅軒4座
- 屯門叠茵庭4座
- 屯門叠茵庭6座
- 牛頭角嘉和園嘉仁大廈
- 沙田禾輋邨欣和樓
- 馬鞍山嵐岸7座
- 北角城市花園8座
- 西營盤縉城峰2座
- 薄扶林學士臺3座
- 大埔宏福苑宏志閣
- 大角咀浪澄灣3座
- 沙田愉翠苑愉勤閣
- 荃灣翠豐臺2座
- 屯門卓爾居1座
- 沙田帝堡城5座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 鰂魚涌康怡花園P1座
- 何文田愛民邨康民樓
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責任編輯：陳梓蔚