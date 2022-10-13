【涉嫌起底】疑因未成功聘請外傭與中介結怨　37歲男涉起底外傭中介被捕

▲ 疑因未成功聘請外傭與中介結怨，37歲男涉起底外傭中介被捕。（資料圖片）

私隱專員公署昨日在九龍西拘捕一名37歲中國籍男子，涉與一名外傭中介在合約上發生金錢糾紛，並於網上披露該名中介的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64（3A）條的規定。

受害人經營外傭中介服務，調查顯示，被捕人士於去年曾透過受害人聘請外傭，其後因外傭無法來港工作而就合約事宜發生金錢糾紛。及至今年4月，有人在一個社交媒體平台先後發布3條信息，披露受害人的個人資料，包括中英文姓名、曾就讀學校名稱、受害人相片及其業務名稱和地址，並對受害人作出負面評論及指控。

被捕人士現正被扣留調查，私隱署會繼續調查案件，並提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。



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記者：黃穎津