【天氣預測】熱帶低氣壓預料向西北移動　下周市區低溫見1字頭

▲ 熱帶低氣壓預料向西北移動，下周初至中期風勢頗大。（曾耀輝攝）

天文台指，在昨日（13日）下午8時，位於南海南部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南約610公里，預料向西北移動，時速約15公里，大致移向越南中部。

天文台表示，今早（14日）部分時間多雲。市區最低氣溫約24度，新界再低兩三度。日間天晴乾燥，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。受乾燥的東北季候風影響，廣東地區普遍晴朗。

天文台展望，一股乾燥的東北季候風會在未來兩三日持續影響廣東沿岸，而位於南海南部的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向越南中部。預料一股東北季候風補充會在星期日抵達華南，華南沿岸下週初至中期風勢頗大，天氣較涼。此外，位於西北太平洋的一個低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並在星期日移近呂宋海峽一帶，但其後發展及路徑仍存在變數。

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天文台預料，星期六大致天晴及乾燥。下週初至中期風勢頗大，天氣較涼，星期二及星期三早上氣溫下降至20度或以下。

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記者：黃穎津