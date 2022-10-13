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【打擊騙案】涉於大學內以假支票換現金騙逾萬元　警拘27歲男子

社會 22:39 2022/10/13

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被補男子。（警方提供）

警方10月11日至今日（13日）共接獲3名年齡介乎17至22歲男子報案，指早前分別於深水埗及紅磡兩所大學內，有一名男子向事主聲稱自己遺失手提電話及銀包，其後提供支票透過櫃員機轉帳至事主戶口，要求事主提取現金給予該名男子。事主其後發現支票無效，亦無法聯絡該名男子，事主懷疑受騙後報案。受害人損失金額介乎6,000至18,000元。

深水埗警區刑事調查隊第十隊人員接手調查，經深入分析及翻看閉路電視片段，人員今日於觀塘區拘捕一名27歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，人員檢獲犯案時的衣著及懷疑犯案時所使用的支票簿。被捕男子現正被扣留調查。

市民如以轉賬方式收款，應留意「可用餘額」有否增加，切勿單憑「入數紙」和「戶口結餘」等視為成功轉帳。如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。

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記者：黃穎津

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