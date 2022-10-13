【大灣區】中大首推兩地雙主修課程　中大生：涉數據分析具吸引力

▲ 中大聯同深圳分校合辦兩地跨境「2+2」雙主修課程，升學專家料課程或對內地生有較大吸引力。（陳國峰攝）

中文大學與中大深圳分校合辦於兩地校園修讀的「2+2」雙主修課程，有中大生認為在內地數據分析學科具吸引力；升學專家則指課程或對內地生有較大吸引力，校方亦需更花心思促進兩地學生融合。

升學專家：對內地生較吸引

中大副校長（教育）潘偉賢指，與中大近年跟清華、北大合辦的雙學位課程相比，新課程特色是兩校都可提供數十個學額，兩地學生可更大規模地一起參加考察交流、融合學習，亦有助日後共同建立大灣區網絡、合作創業等。

中大計算機科學與工程1年級生胡同學表示，內地在數據分析方面表現出眾，相信可吸引對大灣區工作有興趣的學生，但直言對於上課頻繁「兩邊走」感到少許抗拒。另一名1年級生王同學亦指，若要在內地讀書，寧願直接報讀內地大學。

▲ 中大計算機科學與工程1年級生胡同學相信，新課程可吸引對大灣區工作有興趣的學生，但直言對頻繁「兩邊走」感辛苦。（陳國峰攝）

學友社學生輔導顧問吳寶城指，新課程有助學生認識國情及內地創科、營商環境，但目前已有許多本地課程提供同類交流安排，亦可以去更多國家交流；相反，不少內地生傾向較密集的課程安排，認為新課程或對內地生有較大吸引力，校方亦需提供支援，促進兩地學生融合。

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記者：馮琪雅