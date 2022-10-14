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【倫敦來回機票劈價】國泰吸英國港人回家　倫敦曼徹斯特來回機票低至666英鎊

社會 06:00 2022/10/14

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國泰航空推出港人在英國回港專享優惠。（資料圖片）

不少港人趁入境檢疫「0+3」已經出埠旅行，日本當然是好多人的首選，但其實航空公司最近都開始加密長途航綫，而早前搶貴到超過1萬元的英國倫敦機票，供求緊張。國泰航空日前就宣布，11月將加密英國及歐洲各地來回香港的航班，同時推出特別為在英港人而設的「Home Kong優惠」，為準備回港乘客提供低至666英鎊的票價優惠，折合約5,870港元，讓港人無憂回家。

國泰表示，港府自9月底起，解除從海外地區回港人士的強制酒店檢疫要求，移居海外港人回家探訪親友，或順道轉飛鄰近亞洲城市更為方便。

因此，國泰11月將加密英國及歐洲各地來回香港的航班，其中特別推出「Home Kong優惠」，專為在英國的港人而設，由10月10日上午9時（英國時間）起，透過國泰英國官方網站預訂由倫敦希斯路或曼徹斯特來回香港機票，並於discount code欄輸入「香港人專享」限時優惠碼：HOMEKONG，可以特別優惠價購買回港機票，回程更可享免費升級超額行李一件，優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽HOMEKONG網頁：https://bit.ly/homekong2022

HOMEKONG優惠碼使用方法：

  • 必須於國泰官網或HOMEKONG網頁： bit.ly/homekong2022 訂購英國（倫敦或曼徹斯特）至香港之來回機票，並輸入推廣優惠碼：HOMEKONG
  • 在英國出發至香港的航班中，選擇經濟客艙「輕便」票價 'Economy Light'，即可享來回機票優惠價（約£666英鎊起），以及回程免費升級超額行李（23公斤）一件。
  • 優惠碼使用有效期為即日起至2022年10月18日，適用出發時間為2022年11月1日至2022年11月30日。
  • 優惠碼數量有限，先到先得，送完即止。

有業界人士指出，港人去歐遊開始復甦，但0+3之下，較少港人或訪港旅客來港，因此由海外來港的航班上座率並不理想，「航空公司當然睇來回計算，好多人去，但好少人返，其實拉勻都係蝕，所以暫時出招推出優惠吸香港人回家，都是一個辦法。」不過值得留意，優惠適用於11月30日或之前；12月是英國留學生回港旺季，此優惠並不適用。

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責任編輯：吳雋妍

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