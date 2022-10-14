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【情場騙局】3名中年貴婦難忍寂寞的心　齊墮金融才子「情網」遭騙巨款

親子 10:00 2022/10/14

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遭騙子騙財的受害人，不乏高級知識分子或擁有社會高尚地位的人。

六十五歲日本女士被自稱太空人的騙子騙財事件，引起熱議，不少人都揶揄受害人，嘲笑她又老又蠢。

我絕不苟同，因為依據過去同類騙案資料，受害人不乏高級知識分子或擁有社會高尚地位的人。他們卻只有一個共通點，那是同樣擁有一顆寂寞的心，這類別的人卻是不分男女，又或不分年齡層的。可恨的是，騙子也特別多，總有一個潛藏於寂寞的心附近，覬覦着他們的錢財，伺機出擊！

有三位年屆四十多的女士經常會相約談心。她們當中有人剛離婚、有人跟相戀十數載的男友剛分手、有人則從來都是單身一族。

雖然盛年已過，但三位女士都仍打扮花俏，外表依然吸引。她們身上佩戴的名貴首飾和手錶，還有手挽的H字頭包包，確實是幫上了不少忙，讓她們看上去貴氣十足。

最新影片推介︰

一次宴會中，她們同時結識了一位跟她們年齡相若的金融界才子，那人曾離婚、無子女，興趣是打高球和享美食。他談笑風生、氣宇軒昂，輕易奪得三位女士的青睞，但最後他選了誰？

翌日，女士A接到他的來電，二人旋即展開了交往。這個男人很細心，對女士A呵護備至，她感到非常幸運。但她一直不敢跟兩位女友提及他，怕不好意思，他沒有選他們嘛，委實有點尷尬。

真相揭盅，其實那位男士不僅選了女士A，同期也有約會B和C。最後他以現金周轉為藉口，成功向三位女士借了巨款。錢到了手後，當然是去如黃鶴了！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「他選了她

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撰文 : 鄧藹霖

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