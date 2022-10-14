【爸媽心聲】醫生媽媽下班只剩半條命　最愛陪女兒看處境喜劇︰嘻嘻哈哈最舒服

▲ 只要爸媽陪伴在身邊，做甚麼活動小朋友都會開心。（i-stock圖片）

小五家長日，老師與全班的媽媽聚會。孩子正進入青春期，開始不太跟父母講心事；老師請家長們分享如何促進親子關係，加强溝通。

「你們平日會跟孩子們進行甚麼活動？請分享一下。」

有媽媽舉手說：「我會和兩個兒子郊遊遠足，他們走得愈來愈快，要追過我了。」有媽媽說：「我們每星期一起游泳，最近還參加親子比賽。」也有人說：「我與女兒去外展計劃（Outward Bound）。其實我畏高的，不過讓女兒帶領着我完成任務，使她很有滿足感。」

老師說：「很好！我相信，許多家長都愛帶孩子去遠足吧？」在座的九成媽媽都熱切地點頭。

我不敢有半點表情和動作，生怕老師邀請我分享，到時我只能夠說：「我從來都不會與女兒們去戶外地方的，因為我怕曬黑和有皺紋，也怕流汗和蚊子。」女兒去外展是自己去的；偶爾去郊外親親大自然，都是由丈夫或其他親友陪同。

如果老師問我，我會老實回答：「我平日會跟她們看電視，尤其是搞笑無營養的處境喜劇；因為我下班後只剩半條性命，我們三個躺在梳化上嘻嘻哈哈，最是舒服了。」除了看電視，還會去逛街買衣服、逛書店，最要緊是有空調。

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老師又問大家：「你們平日跟孩子談話，會聊甚麼話題？」

家長們分享：「投其所好。女兒愛看日本漫畫，我就分享年輕時看過的漫畫，又與她一起看《鬼滅之刃》。」「我會請他告訴我當日的新聞時事，讓他覺得有成就感。」「他會跟我談論班上同學和老師的趣事。」「每天晚上，我和女兒各自分享當天一件快樂的事、一件不快樂的事，互相理解支持。」

如果問我，我會答：「我和大女兒平日的話題很多，包括老莊和孔孟對於生死的看法、巴勒斯坦地區的歷史及宗教、明末清初的政治局勢、愛因斯坦的四維時空概念、五行學說中代表金木水火土的神獸生物學、埃及和日本神話的分別與類同等等……」

幸好老師沒有問我。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「我是不正常的家長嗎？」

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