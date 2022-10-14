【品格培育】小朋友堅持每事問到底尋求方法　或具備未來做老闆素質

▲ 小朋友為着目標積極發問及想方法，或有將來做老闆的素質。（i-stock圖片）

我們每次的訓練營前，都會舉辦家長簡報會。家長和小朋友都要一同出席，好讓大家可以預先了解我們的團隊、訓練流程及所需要帶的物資，以及訓練前後要有的心理準備。

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其中一項有關訓練營的要點，是每個參加者都不准帶零食入營，希望每位小朋友都可以專注在訓練中。另外，營內會有小食提供，補充小朋友的體力。有個小朋友就這一點特別緊張，更舉手發問：「不准帶零食，那我可以帶三文治嗎？我可以帶橙汁嗎？我可以帶寶礦力嗎？如果我餓了我可以帶杯麵嗎？」他的提議哄得我們哈哈大笑。

雖然我們都統一回答，食物方面，大家只準備水就足夠，但是，我反而欣賞這孩子堅持到底，為目標不斷想方法的態度。

在成年人的世界，公司內總有一些員工在被交托任務的時候，會找一些藉口來說服上司自己做不到。最簡單如以下例子，相信很多公司都曾經面對過：「你通知了某個人那件事了嗎？」「我已經發了短訊。」「然後呢？」「對方沒有回覆。」

在這件事中，我們都明白任務是沒有達成，總有辦法可以完成任務的。例如打電話給對方、再發一次短訊或電郵等等。做了一件事、做到一件事和做好一件事，是有不同層次的分別，有着不同的工作態度。

所以當我們要拒絕那孩子的時候，我們都不忘欣賞及讚賞他堅持到底的精神。面對一班人的笑聲，他都仍然為着自己的目標積極去想方法，這種態度實在是很多老闆渴望請得到的員工。或者，這一種態度就是具備做老闆的素質。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「堅持的態度」

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