【生死教育】李麗蕊3年3家人離世體會生命無常　從演員到喪禮司儀心路大轉變

▲ 多年間見盡生死，李麗蕊對人生再有另一番體會，每個人都應該抱着謙卑的心態，珍惜及活好每一天。」

早前，在非牟利殯葬機構「毋忘愛」的臉書專頁上，李麗蕊親自披露3年內有3位至親過世的心路歷程。如何從百般無奈、驚惶失措，到最後走出悲傷幽谷，令她明白為逝者舉辦有尊嚴的喪禮，以及陪伴家屬的重要性。於是她於兩年前成為生命頌禮司（坊間稱禮儀師），以自身經歷幫助家屬撫平傷口，活好每一天，才對得起逝去的至親。

李麗蕊於80年代出道，曾是歌手及演員，後來進軍廣播界成為電台主持人，現於香港電台主持《瘋Show快活人》節目。擁有多年廣播經驗的她，難忘事數之不盡，包括在DBC數碼電台工作的歲月。「當年DBC成立是廣播界的盛事，因集合全香港多個人氣的DJ，我有幸能成為其中一人。」

但後來電台停播，令她十分痛心。「在電台的最後一天，同事一起唱歌及開party道別。隨後我去停車場取車，坐在車廂內大喊1個鐘，因相當不捨及對前景很徬徨。」

3年內3位家人離世

隨後，李麗蕊繼續在不同電台當DJ，工作發展順利，但這時候卻家逢巨變，3位家人於3年內相繼離世，包括爸爸、家姐及姑姐，對她帶來沉重的打擊。

「我自小跟家姐感情要好，當時只有50多歲的她忽然患上急病，做手術及治療期間，我都一直陪伴着她，每天放工後便立即到醫院照顧她。」家姐的病情反反覆覆，李麗蕊的心情亦跟隨大起大落，最終家姐還是敵不過病魔，撒手人寰。

▲ 每次主持喪禮，都像梳理她對家姐的懷念及悲痛，讓她明白到縱然難過，但始終會過。（黃建輝攝）

即使到今天，她看起來像沒事，表面上看似已接受家姐的離開，但心底裏仍未放得低。「家姐走了一星期，有晚我如常放工後到醫院，在預備上病房時，卻忽然醒起家姐已離開了。這時我的情緒終於崩潰，有着前所未有的撕心裂肺，放聲大哭。」

獻唱《真的愛你》眼淚決堤

姊妹情深，李麗蕊打算為姊姊籌辦最後的一件事，卻不知從何入手，這時她遇上推廣綠色葬禮的殮葬商-毋忘愛。「當時我很徬徨，幸有毋忘愛的職員協助，讓整個過程很順利，令我可按家姐的遺願舉辦喪禮，包括辦死亡證、選棺木及喪禮儀式等。而且他們充滿真誠及關愛，撫平我喪親的悲痛。」

▲ 身為電台 DJ 的她，利用自己主持的專長成為生命頌禮司。（受訪者提供）

為回謝毋忘愛無微不至的協助，她主動提出加入成為義工。起初，她主要以過來人身份分享喪親經驗，後來一事令她成為生命頌禮司。

「有位家屬為母親籌備喪禮，原來她生前很喜歡我，家屬便透過毋忘愛職員聯絡我，希望可以在喪禮中獻唱《真的愛你》，我當時一口答應，覺得這是一件很有意義的事。」

然而，李麗蕊到現場唱起這首歌，她忍不住哭起來，眼淚如決堤般流下來。「這件事勾起我喪親之痛的悲傷回憶，坦白講，當時我覺得自己很失禮，幸好家屬很體諒我，而我也感謝他們的邀請，也因這次獨特的『表演』成了生命頌禮司。」

為演藝前輩辦追思會

李麗蕊工作認真，事事追求完美，首次當頌禮司主持喪禮，自言相當緊張。「我不停向同事追問流程，因一個圓滿的喪禮，每個細節都是環環相扣，我希望做到最好。而且我同時要讀出逝者生平的講辭，在語氣的運用、速度的快慢等都要小心處理，既不想令家屬太傷心又要有莊嚴感。」

▲ 李麗蕊說家屬可以把逝者的骨灰製成飾物，紀念對他的愛。（黃建輝攝）

她說主持第一及第二次喪禮後很難抽離，心像被掏空一樣，情緒受影響，但後來慢慢適應後，情況也有所改善。在多次喪禮中，最難忘是為演藝界一位德高望重的老前輩舉辦追思會。

「當時家屬已在外地舉辦了喪禮，在香港辦追思會只因為想讓圈中人可跟他作最後道別。當時我負責這個喪禮，由於出席人士都是圈中的知名人士，可謂星光熠熠，我壓力很大，前一晚緊張到失眠。在現場時仍故作鎮定，保持專業完成這次任務。後來我在洗手間遇到一位影后，她是出席者之一，想不到她主動對我說：『原來真係你呀！你剛才做得好好呀！』她的讚賞令我感覺自己終於過關。」

還有，她亦曾兩次服務同一個家庭。「有位老婆婆離世，我為她擔當生命頌禮司，後來她的丈夫也離開，家屬指定要我替他主持喪禮，因為很滿意我的表現，我很感謝他們對我的百份百信任。」

▲ 在多年廣播生涯中，李麗蕊訪問過不少藝人及歌手。（受訪者提供）

生命無常要學懂珍惜

李麗蕊雖有豐富的主持經驗，相比以往大多是做喜慶活動主力搞好現場氣氛，到現在做喪禮司儀，完全是一個180度的轉變，心態上如何作出調整呢？「其實我平日做電台或活動時，大家見到我開心的一面，但我也有感性的一面，在生命頌禮司的工作中便表露無遺，會以嚴肅的心態做主持。」

她認為這份工作可以自己的專長，協助家屬紓緩情緒，及舉辦一個有意義符合家屬和逝者意願的喪禮。「喪禮是一個人最後的一程，亦只有一次，每個人的生命都是獨特，喪禮上對逝者的頌讚，希望可撫平家屬的錐心之痛，讓他們可以走出悲傷的幽谷。」

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多年間見盡生死，李麗蕊對人生再有另一番體會。「人跟死亡很接近，這一刻四肢健全身體健康，但下一秒可以忽然倒下來，所以每個人都應該抱着謙卑的心態，珍惜及活好每一天。」

記者：招美寶