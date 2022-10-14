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【瀡滑梯】網傳有人疑在南昌站玩「飛躍道」　港鐵：不清楚拍攝時間已報警

社會 08:58 2022/10/14

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(屯門友fb)

有人在港鐵玩極限運動「飛躍道」，港鐵已經報警。

一名男子今年在社交平台Instagram上載片段，從兩個角度拍攝他從南昌站一道兩、三層樓高的扶手電梯，其旁邊的梯台滑下，旁邊的途人並無太大反應，近日獲多名網民轉載。

港鐵昨天（13日）回覆傳媒查詢，不清楚影片來源及拍攝時間，車站亦無收到報告，根據港鐵附例第28B條，任何人不得在鐵路處所的任何部分內攀上、攀越或跳上、跳過任何牆壁、欄柵、欄障、旋轉閘或柱子。港鐵呼籲乘客顧己及人，為保障自身及他人安全，切勿作出危險及滋擾其他乘客的行為；稱職員若發現有關行為會作出勸籲、警告或報警，而若乘客留意到有相關情况可即時通知車站職員，以便作出跟進。

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責任編輯：余思嵐

 

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