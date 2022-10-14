【校花校草2022】剛強泰妹+仙氣Shadow反差成賣點　510+Moon+Natalie壓力下急速成長

娛樂圈曾出現一段青黃不接的時間，間接令選秀節目再度興起，久遺多年的校園選秀活動「校花校草2022」由創意平台試當真重啟。賽制採用全民投票，選的是花草們的觀眾緣和親和力。網絡世界由網民主導，得到他們的喜愛除了要靠賣樣賣才能之外，性格、貼地、人緣似乎更加重要。

電視台有各種不同題材的選秀節目，最後5強的校花泰妹（楊雅文）、510（吳伊琳）、阿Moon（張月亭）、Natalie（廖文蔚）、Shadow（王紫影）之所以選擇了試當真的「校花校草選舉」，竟然全都因為朋友推薦的「篤灰機制」所致。

阿Moon笑言在座5位應該只得她曾經親自報名：「雖然都有人『舉報』我，那人眼光很好，推薦了我、泰妹和另一位朋友，3個都能成功入圍，所以他得到了1500元的獎金鼓勵。」被動的泰妹表示一直都想參加比賽，但無勇氣報名：「連報名這個工序都有人幫我做了，我想不到不全力以赴的理由。」

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▲ （左起）泰妹、510、Moon、Natalie、Shadow。（陳慧安攝）

被封為「翻版迪麗熱巴」、曾參演林家謙MV的Shadow在大學修讀電影學系，主修表演技巧，經朋友介紹而現身面試：「就當作是一個機會，覺得試當真的氛圍很輕鬆。」因為「天然呆」而得到觀眾喜愛的510，亦因為她的呆滯反應慢而被批評：「可能朋友知我想試這行才幫我報名，坊間選秀對技能有要求，但我不夠突出，這裡參賽不需任何才能。自知輸蝕所以為此去上唱歌堂，直播又試過演戲，慢慢發現自己喜歡、享受這過程，越來越喜歡這行。」

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本科就讀法律和公共關係的Natalie有感娛樂圈是難以觸及的行業，身為試當真忠實觀眾的她抱著能夠一見成員真身的心態來面試：「令我繼續比賽下去的原因，是由喜歡看變成喜歡做。從小到大讀書不錯，但賽參時才發現原來有些事是可以完全不懂，所以要提醒自己更努力、多作嘗試才可以進步，比賽中除了才藝，這種心態才是最值得學習的。」

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打入最後5強賣點

由最初回26位校花成功晉身至最後5強，各人定有一定的實力，對於自己的「賣點」校花們都有一定的看法。擁泰國血統、愛玩舞獅的泰妹秒答：「我是個有男人味的校花，面試時修哥（游學修）還問我是否江湖中人，可能我的喜好比較偏門，所以我的氣場和氣質有點不同，會吸引對我好奇的人。」

▲ 泰妹與校草阿康為了比賽的「畢業作」短片《康泰旅行團》，特地飛往家鄉泰國取景。（陳慧安攝）

被公認為「學霸」的Natalie認為自己最吸引的應該是想法：「觀眾看這年代的公眾人物，不單是才藝和表演，而是看整個人設、想法、立場，和他們是否吻合，可能我的價值觀、表達方法大家受落，亦是我令大家喜歡的地方。」

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反應最「貼地」的510自覺靠真實得到觀眾歡心，但這反之亦是個缺點：「我在直播時的表情、談吐管理不太好，觀眾起初覺得有新鮮感，很少見到未準備好的幕前藝人，久而久之亦被認為是缺點而受到抨擊。」

▲ 510的「天然呆」既是優點亦是缺點。（陳慧安攝）

外表充滿仙氣、起初被校花們覺得難以接近的Shadow，認為她的性格反差是種吸引力：「別人以為我是高冷、氣質女生，但私下愛看動漫，而且聊天話題沒有界線，在粉絲群組中甚麼都能聊。」

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本為YouTuber的阿Moon則覺得自己天馬行空的創意和行動力是賣點，分別在綜藝節目及自家的Vlog中都有呈現，眾校花聽到都一致大讚阿Moon的超強行動力，甚至為了幫票數落後的隊友拍片拉票、通宵製作，最後更捱病了自己。

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壓力促使成長

校花校草的賽制有別一般的選秀，參賽者每周於直播、綜藝節目亮相，去與留交由觀眾一人一票作決定，全取決於參賽者的觀眾緣與親和力，這樣的賽制對參賽者來說好壞參半，就如阿Moon的分析：「覺得比賽的參賽門欖好低，無才能都能進來。慢慢觀眾開始不再當我們是素人，例如今個星期跳舞跳不好，就會期望你一星期後突飛猛進，這些慢慢會變成我們的壓力。」

▲ 本為YouTuber的阿Moon拍片經驗較其他校花豐富。（陳慧安攝）

由七月份的面試、八月份公布入圍名單，接連每周兩次的直播、一次的綜藝節目，到最終10強的分組拍片，不足三個月的時間，令參賽者速成長，Natalie謂：「每星期都要拋出新的東西，才能確定觀眾想要繼續看下去，雖然可以短時間來壓迫自己進步，但同時都是壓力。」510認同：「開直播一次表現不好，接下來整個星期都很難受，不論是留言內容，還是對自己的失望，某部份觀眾期望你下次要有大躍進，去證明自己可以，但其實當中只得一星期的時間。」

▲ Shadow的仙氣起初令不少花草不敢靠近。（陳慧安攝）

支持聲音

雖然有不少壓力都來自網民，但校花們亦有從網民的留言得到鼓勵和啟發。例如有粉絲看完直播後，會寫上千字的「閱讀報告」給Shadow參考：「會細數我表現的好與壞，給我信心又給我建議去改善。」阿Moon的粉絲則以實際行動，在她無助時給予支持：「每周直播期間手機會被沒收，當下看不到網上評論又在等宣布淘汰名單，有粉絲特地課金留言被主持讀出，在無助時聽到支持的說話覺得好窩心。」

自認倔強不聽取意見的泰妹，在幕前曝光後開始有所改善：「收到好多鼓勵和意見讓我去進步，聽到我的受眾會說因為我而去看試當真，而非因為試當真才看到我，這令我覺得好窩心。」

▲ 修讀法律系的Natalie與拍檔校草何求的緋聞疑幻似真。（陳慧安攝）

Natalie在首集綜藝因為見到古天樂過份緊張表現失準，對於自己的失態她非常自責，但後來收到粉絲的留言讓她轉念：「本來覺得表現不夠體面，但收到留言說在片段中展現到我的真實，發現觀眾喜歡我的反差，無再耿耿於懷。」510則因為說過「幸福平淡」是夢想，而被網民攻擊她與參賽行為背道而馳、為人虛偽，但卻因為許賢的說話有所啟發：「之前因這句話生自己悶氣，但聽到賢哥說我這個想法其實好聰明，發現有人可以從另一角度看這件事有點驚喜，之前我不斷自責，他的說話給了我一個肯定。」

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幕前以外的取向

比賽最終選出一位校花能夠簽約試當真、取得10萬元獎金，若果真的未能投身幕前，現職廣告公司的Natalie打算繼續在廣告行業發展：「今日仍然在工作，老闆知道我參賽表示非常支持，說我不能輸。」修讀市場營銷的Moon則會考慮自己創業，同樣坐不定的泰妹想當個「Slasher」，救生員、游泳及體操教練多樣發展。追求平淡幸福的510打算向包點製作方面進攻，而理想主義者Shadow則謂：「無想過自己做不到喜歡的工作，一定會想方法去做，除了演藝無想過做其他東西，所以會堅持繼續做幕前。」

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記者：陳心怡

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