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【MIRROR復工】鏡仔全員上陣903籃球賽　古巨基座陣領軍取代張敬軒

娛樂 10:28 2022/10/14

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MIRROR演唱會發生意外後，停工2個月的MIRROR 12子在本月正式復工，成員有份主演的劇集《野人老師》及《季前賽》等相繼播出，他們亦已推出新團歌《We All Are》。

MIRROR的公開活動也開始陸續開展，Anson Lo與鄭欣宜合作的拉闊音樂會落實在11月13日於亞博Arena演出，12子全員上陣的903籃球賽也定於11月11日舉行，似乎可以延續籃球主題劇集《季前賽》的氣勢。

不過，有指商台籃球場的舉行日期只為遷就MIRROR，而令延期過後又令部份歌手，如：張敬軒（軒仔）、陳柏宇，因工作檔期而未能參與明星籃球賽。

籃球賽改期

《903 AllStar 籃球賽》本在今年9月3日假亞洲國際博覽館舉行，並有MIRROR、ERROR、張敬軒、方力申、林奕匡、陳柏宇等作賽，並於早前已透過直播抽出各人的號碼。

但在MIRROR 7月尾的紅館演唱會發生嚴重事故後，叱咤903在8月10日於社交平台上宣佈：「本台原定於本年9月3日及9月6日舉行的 《903 AllStar 籃球賽》及《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》將延期舉行」。

有指903為籃球賽改期至11月11日舉行，只顧着重MIRROR，有指部份歌手本來有已定好工作，但為遷就MIRROR檔期而需作更改。

《903 AllStar 籃球賽》

軒公無緣展英姿

叱咤903於昨日（10月13日）在社交平平台上公布籃球賽的舉行日，出席歌手名單中不見本來有份現身的張敬軒、陳柏宇、湯令山，反而換上已近3年未有現身公開活動的古巨基，不少網民看到消息後，已留言追問：「請問皇上仲會唔會參與？」、「等陣咁仲係唔係原班人馬上陣先？」

軒仔未能上陣作賽只為需趕拍《超神經械劫案》，他近日也於社交平台分享與魏浚笙（Jeffrey）、洪嘉豪合作的花絮。而陳柏宇則要參與香港開電視的選秀節目《就是青春》，湯令山需為11月中的處男演唱會綵排，故同樣未能參與，實在可惜！

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古巨基再遇鏡仔

古巨基坐鎮籃球賽，帶領著一眾樂壇後輩，也是他在2019年12月完成美國拉斯維加斯的演出後專心照顧家庭，接近3年未有出席公開活動！

近年復工的他，與姜濤合唱《愛回家》又與Edan合唱《飄流教室》，過往又曾到場欣賞MIRROR的九展演唱會，並於IG稱讚他們：「從素人開始，短短兩年多的時間，能做到這種壓台感和高質演出，是要花多少倍的汗水和努力才能做到。謝謝你們為樂壇的摩打加入了新電池。滾動。加油。」

除MIRROR、ERROR外，其他參與的歌手包括：ANSONBEAN、CY陳宗澤、DearJane的Tim與Jackal、方力申、吳林峰、林奕匡、陳健安、梁釗峰、張蔓莎、張繼聰、馮允謙、黃明德、黄妍、雲浩影、黎展峯、譚旻萱、麗英。

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Lokman+Edan缺席音樂會

MIRROR紅館演唱會意外發生以後，拉闊音樂會、明星籃球場改期，唯獨《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》如期於9月9日舉行。

商台在8月於社交平台宣布「MIRROR成員Lokman及呂爵安將不會參與是次演出」，即是演出單位由16個變為14個。有部份一心支持Edan的一群「爵屎」就因偶像缺席而打算退票，可惜求助無門。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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