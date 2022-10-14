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【野人老師】鍾慧冰因壓力一度失活動能力　啞忍丈夫出軌捲雷曼風暴輸身家終醒覺

娛樂 11:23 2022/10/14

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ViuTV劇集《野人老師》熱播中，當中找來不少資深演員參演，包括主角鄭丹瑞和黃錦燊。而飾演大地小學雜務玲姐的鍾慧冰亦非常搶眼，當年從美國回流參選港姐入行的她，一生經歷多個風浪，年幼時與父母分別、移民遭受歧視、丈夫出軌、遇上雷曼風暴，近年身體更出現毛病，一度失去活動能力。

幸好冰姐抱持樂觀正面的想法，捱過每個難關，身邊亦幸有女兒林靜莉的陪伴，至今冰姐復出參演劇集及綜藝，同時擁有自家的公關公司，擁有自主的快樂人生。

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冰姐自小個性獨立

現年65歲的鍾慧冰於上海出生，當年因為上海糧食短缺，1歲就與從醫的父母分別，隨祖母來港生活。

直到鍾慧冰7歲時，父母帶同鍾慧冰的弟妹來港，後來又移民美國，因此冰姐直到13歲才移民當地父母團聚，已是青少年的她覺得難跟父母建立親密的關係。

年少就與父母分離，培養出獨立個性的冰姐，70年代在美國遭遇歧視問題，見到弟妹被打到流鼻血、全身瘀傷，於是與同被欺負的同學團結起來對抗外敵、保護自己。

冰姐在劇中飾演玲姐一角。（《野人老師》劇照）

參選港姐入行

於1979年冰姐返港探望祖母，見到港姐正在招募，抱著認識朋友心態而參選的她，同屆遇上勁敵鄭文雅、陳秀珠、劉天梅等人，冰姐最後奪得季冠，更勝只得第四名的鍾楚紅。

初入行時冰姐擔任主持比參演劇集多，亦因為她懂得英文，有次《歡樂今宵》邀請到美國歌手小森美戴維斯演出，需要英文流利的主持做訪問，冰姐被拉攏加入節目開始的主持工作。

到後來獲嘉禾電影邀請她入製作組，當時將與無綫完約，舊東家出手太低令冰姐決定一試轉做製作和客串電影，開始擔任幕後的冰姐廣結人緣，為日後她創立公關公司鋪下伏線。

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丈夫出軌

事業雖然發展暢順，但感情方面卻未如理想。冰姐在媽媽催促下與同居的圈外男友結婚，並在1996年、以39歲之齡誕下女兒林靜莉，因為與媽媽關係欠佳，冰姐不想重蹈覆轍，多年來全心照顧女兒，為她搬到更好的居住環境、在人生每個重要關口都陪伴著她。

但在婚姻上，冰姐開始覺得與丈夫並不同步，後來再發現對方經常往返內地，並已發展了一段婚外情。為了給女兒一個完整的家庭，起初冰姐一直啞忍：「一直容忍的過程好辛苦，他有女友一事其實很傷我自尊，會自責是否自己不夠好。當時痛苦到不想回家，不想在女兒面前吵架。」

直到2008年，冰姐遇上雷曼債券風波，令她頓時失去了半副身家，但亦因此而開竅，決定跟丈夫離婚：「經歷具大失落後，當下決定分開，覺得人生不能不快樂，長期不開心、情緒壓抑，實在對不起自己，生命不應這樣過。」

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患血管炎

離婚後冰姐覺得豁然開朗，但近年卻因為壓力，而患上了「血管炎」。冰姐某日起床落地時，雙腳痺痛無力致跌倒，手指僵硬不能活動，家人立即報警送院，冰姐更嚴重到一度失去活動能力、無法走路，花上了一年半時間才能治好。

經歷各種風浪，幸好一直有女兒林靜莉（Jeannie）陪伴則，近年愛女更母親步伐入行做主持，更試過母女檔參加節目《阿女又戀嚟》，冰姐過後又得到了更多的主持機會，包括在ViuTV與ERROR成員吳保錡及媚姨主持節目《MM730-Auntie妳好》等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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