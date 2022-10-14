【夫妻關係】不滿被丈夫嘮叨無洗碗　35歲人妻持菜刀衝百米追斬

▲ 人妻不滿被嘮叨無洗碗，持刀追斬丈夫。

不少夫妻往往為了家務發生爭執，甚至出現動手情況。台灣新北市有人妻不滿老公埋怨自己不洗碗，一氣之下竟拿起菜刀追斬對方，驚動鄰居報警，雖然丈夫決定不提告，惟人妻仍被捕。不少網民笑言，這說明了洗碗機的重要性，是維持家庭和諧的必備家電。

據台媒報道，新北市淡水區一名35歲許姓人妻，與47歲江姓丈夫結婚多年，在9月30日中午，江男從外工作後回家，卻發現廚房水槽堆疊了好幾天未洗的碗盤，認為妻子閒在家中卻不做家務，他下班回來已經很累，開始不斷嘮叨，「你在家怎不洗碗？」

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妻子聽到丈夫喋喋不休的抱怨後，直接走到廚房拿起菜刀，朝江男方向追去，江男見狀即時嚇得拔腿狂跑，許女就拿著菜刀繼續往屋子外追去。

從網民拍攝的影片可見，一名身穿雙方橙色上衣的女子，拿著菜刀追著前面的男子，男子一度找鄰居求救，女子再繼續追逐，追了約100米，許女因體力不支悻悻然回到住處。

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惟兩人追逐引起的騷動，驚動街坊報警，影片也被上載網上，警方獲報後，找到這對夫妻，雖然雙方互不提告，江男也不申請保護令，但警方仍以「違反社會秩序維護法」，將許女移送裁罰，並作家暴通報。另警方亦發現，許女涉及一宗竊盜案，近日再次將她逮捕。

事件引起網民熱論，有網民笑言，應該找他們來拍洗碗機廣告，認為洗碗機是維持家庭和諧的必備家電之一。

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責任編輯：王明芳