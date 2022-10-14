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【防疫措施】林緯遜：4人限聚令已不合時宜可取消　繁殖率不會影響疫情走勢

社會 10:25 2022/10/14

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(資料圖片)

上周四（6日）起放寬社交距離措施，包括餐飲處所每枱人數上限，由8人增加至12人、所有表列處所每組活動人數上限，由8人增加至12人，涉美容院、健身室、卡啦OK等及酒吧、酒館、夜店、夜總會每枱人數上限，由4人增加至6人，維持快測要求等。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日（14日）表示，4人限聚令似乎不合事宜，如能放寬或取消會更好，相信不會增加疫情風險。

林緯遜接受電台訪問時指，4人限聚已不合時宜，因本港疫苗接種率高，不少場合人數限制比限聚令更多，故認為防寬限聚令、甚至取消限聚令都可以，料目前只是少許技術性問題，未來有機會取消限聚令。他又解釋，港大即時有效繁殖率已高於1，是因放寬社交措施後所致，故繁殖率攀升是在預期之內，強調是措施影響繁殖率，並非繁殖率影響疫情走勢。

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責任編輯：余思嵐

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