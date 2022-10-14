【放寬防疫措施】酒吧下周四可進行現場表演　業界指營業時間未改憂放寬效用不大

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政府下周四（20日）將放寬部分防疫措施，包括容許餐飲處所、酒吧、夜總會等進行表演及跳舞活動。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今早（14日）在電台節目指，對當局未有放寬酒吧營業時間感失望，認為現時放寬對整體業界的生意幫助不大。他續指，11月的世界盃有很多重要賽事都會在約凌晨3時開始，若當局屆時仍未放寬酒吧營業時間是不體諒業界。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在電台節目《千禧年代》指，防疫措施放寬屬好事，但擔心相關放寬對整體業界的幫助不大，因現時酒吧仍只能營業至凌晨2時。不過，對於有現場樂隊或DJ表演的酒吧或有幫助。

他續指，對當局未有再放寬酒吧營業時間感失望，「酒吧係夜晚時間先多人光顧，而家都係收兩點，吸唔吸引到顧客都仲有顧慮。」他坦言，在未來的萬聖節及世界盃賽事，不少同行都正因為營業時間而猶豫是否要投資去佈置酒吧，又指11月的世界盃有很多重要賽事都會在約凌晨3時開始，若然當局屆時仍未放寬酒吧營業時間是不體諒業界。

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責任編輯：江麗盈