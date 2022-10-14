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【愛恨分明】結婚半年離婚退回21萬禮金　霸氣女連豬肉都還不拖不欠

親子 10:44 2022/10/14

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不拖不久！

中國人傳統結婚要俾禮金，當中還有一些禮物，不過沒有明文規定離婚要退回禮金聘禮等，但內地一名女子與丈夫結婚半年後離婚，她將18.8萬人民幣（約港元21萬）禮金，連帶聘禮等退回，最霸氣的是，還帶上一舊大豬肉，牛奶及水果也都全數退還，被網友稱為霸氣女。

最新影片推介:

據內地傳媒報道，從網影片來看，女方將一疊疊人民幣放在枱上，還送回了半舊豬肉，成箱的聘禮，真正做到了不貪要男方任何財物，不拖不欠。

前夫收到前妻退還的聘禮及禮金後，也不覺得意外，女子的前夫說：

在生活中，女方就是一位愛恨分明且很講理的人，不過，連豬肉都退回來倒是讓他很意外，這種情況發生在現實生活確實少見。

收到這批退還的現金和聘禮後，男方特別拍了影片放上網，令網友議論紛紛。網友表示，「女方不留戀虧欠，還為自己留下尊嚴」；「這樣的女孩，前夫沒跟她走下去，真的是沒福氣」；「打從心底佩服」；「好人品得到好名聲」。

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責任編輯:王明芳

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