【靚太安樂窩】模型迷38.5萬裝修大角咀420呎單位　設9個特大模型櫃打造私人收藏展覽館

▲ 今集<<靚太安樂窩>>帶大家參觀大角咀凱帆軒海景單位，模型迷男屋主用38.5萬打造兒時夢想家居。

香港地寸金尺土，要做到麻雀雖小但五臟俱全，同時保留個人風格特色，其實相當考設計師功夫。今集<<靚太安樂窩>>帶大家去位於九龍大角咀的凱帆軒，參觀一個面積約420呎，以北歐風格為主調的一房一廳單位。到底設計師如何滿足模型迷屋主的需要，在美觀及用家體驗中取得完美平衡?

▲ 設計師Mushroom。（湛斯雅攝）

設計師Mushroom受訪時分享單位原則為兩房一廳間隔，而屋主為一對年輕夫婦。由於男女屋主鍾情北歐風格，加上各自有大量模型及手袋珍藏，所以希望單位以藍白色為主調並保留原有花線設計，同時設有大量展示位置及預留空間儲物。因此，和屋主二人商議後，Mushroom決定清拆其中一間房間，擴大整體空間實用程度，並同時滿足男女屋主對私人空間的追求。

當打通兩間房後，房間可做一個較深長的衣櫥，並用上玻璃門設計，讓女屋主展示自己心愛的手袋，而男屋主就可完全佔用客廳作模型展示區。

客飯廳

▲ 客廳面積只有一百多呎，但有9個大型模型櫃金

由於客廳面積只有一百多呎，加上樓底不算太高，但需要設備9個大型模型櫃及1個大鞋櫃，所以Mushroom特意用上藍色及白色為主調，做出空間寬闊的視覺效果。同時，在展示櫃位置用上灰鏡，加強空間感。

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另外，清拆廚房其中一面牆身後，以雙面櫃為間隔，更用伸縮式拉枱代替傳統餐枱。既可靈活運用空間，又可以減少飯廳的壓迫感。

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主人房

▲ 主人房由2間房合併而成。（湛斯雅攝）

在打通2間房後，將書房及主人房合併。於是，Mushroom就沿牆邊設置一個特別深長的衣櫃，而衣櫃的中間門換上玻璃趟門以展示女屋主的手袋或其他收藏品。另外，亦將窗台的空間作延長床位之用，並設備地台床收納其他雜物。

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廚房

▲ 廚房增添大量白色廚櫃作收納空間。（湛斯雅攝）

為增加屋內採光度，Mushroom採用玻璃趟門代替木製趟門。廚房內，亦增添大量廚櫃作收納空間。

(洗手間保留原有設計)

3招增加空間感

▲ 在櫃頂加上燈飾設計可以減低壓迫感。（湛斯雅攝）

另外，Mushroom亦分享增加空間感的小貼士，大家不妨參考以下建議:

如果單位樓底不高，而屋主又想設置高櫃的話，建議在櫃頂增添滲燈，就可減低壓迫感。 運用鏡面設計。在適當位置用上鏡面，利用其反射效果營造出空間感。 設計及傢俱選色上，可用較淺色的色系，加上在陽光照耀下，就可成功營造出乾淨又清新的感覺。

裝修時間：約4個月

單位裝修設計費用：約38.5萬，當中包括設計連訂造傢俬、水電工程及油漆工程等。

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責任編緝：張懿慧