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【娛圈有喜】符曉薇歷喪子之痛後成功懷孕　陳柏宇太太：只希望妹妹健康平安出世

娛樂 11:28 2022/10/14

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歌手陳柏宇（Jason）與太太符曉薇（Leanne）育有4歲女兒陳羿辰（Abigail），Jason與Leanne平日都會在社交平台分享家庭日常，深得網民喜愛。Leanne在2020年發生宮外孕導致流產後，她後來因患有愛德華氏症而需忍痛人工流產，一年內承受兩次失去第二胎的錐心之痛，令她沒有勇氣再懷孕。

今日（14日）早上，Leanne於社交平台報喜：「今年估唔到上天送左份禮物比我地，感恩我可以再次懷孕」！

得來不易的禮物

Leanne在個人社交平台分享多張家庭照、與老公拿著超聲波相的合照，分享再次懷孕的喜悅與感恩之情：

年我同自己講無勇氣再懷孕
今年估唔到上天送左份禮物比我地
感恩我可以再次懷孕
每日都抱住擔憂同感恩嘅心情
得來不易嘅禮物
只希望妹妹健康平安出世

我知道好多人都估到
你哋inbox 留言問我係咪有左
我都好想同大家分享
不過上兩次經歷對我有好大陰影
所以我無正面回答大家
但係個肚大得太快
今日就同大家分享哩份喜悅
我會同妹妹一齊加油

仲有一樣野同大家分享
就係我同EE竟然同時懷孕
到時標姐有兩個妹妹要照顧

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Abi： 我要做姐姐啦

再度榮升爸爸的Jason，也有發帖文公布喜訊，不過只寫下「🤰👨‍👩‍👧‍👧 😎」，十分簡潔。

由Jason與Leanne共同打理的囡囡IG「abigail92518」，則發布了一張由Abi拿著超聲波相、笑得開心的相，寫道：「我要做姐姐啦」。

謝安琪、林奕匡、林欣彤、馮允謙、余香凝等也有留言恭喜，有網民留言「期待陳生開新acc」、「恭喜🎊陳生又做慈父喇」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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