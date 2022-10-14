【眼睛護理】女子眼內取出23片隱形眼鏡　經常睡前忘記脫下險盲

▲ 女子眼內取出23片隱形眼鏡，多次睡前忘記脫下險盲。

不少貪靚女士都傾向以隱形眼鏡取代框框眼鏡，但有沒有想過前者有容易被遺忘的風險? 美國近日有女醫生便分享有女病患因眼睛不適前往眼科診所求醫，未想到一揭開病人其中一隻眼的眼皮時，竟發現她眼球叠滿了厚厚的隱形眼鏡，輕輕用棉花棒一掃，發現數量足足有23片。醫生因此呼籲呼籲民眾千萬要記得在睡前取下隱形眼鏡。

最新影片:

根據外國傳媒報導，於加州執業的眼科醫生Katerina Kurteeva，近日於instagram上載為女病人除下多片隱形眼鏡的短片。影片中，可見該名婦人的眼白已滿佈紅筋，而且有綠色狀的物體黏貼在上方眼球位置，女醫生遂用棉花棒於眼球輕輕一掃，便掃出了多片隱形眼鏡，而且未知是否太耐沒有除下，許多都變成綠色，場境十分驚嚇。

Katerina指將除下的隱形眼鏡一數，竟然多達23片，因此語重心長叮囑民眾，千萬不要沒除隱形眼鏡就去睡覺。貼文中，Katerina又指原來女患者已連續23天忘記取出隱形眼鏡就入睡，隔天又戴上新的隱形眼鏡，才發生這起嚇人的事件。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

影片曝光後，不少網民均感到驚訝，但又質疑事主為何沒有感覺?「這樣她都沒感覺嗎？」、「我連眼中有根睫毛都受不了」，有人更懷疑事主記憶力出了問題，「23天忘記除真的很誇張」、「這名病患可能需要去做其他檢查」、「影片讓人眼睛好痛」，有網民則指出，慶幸及時取出，否則可能會導致感染或失明。

隱形眼鏡一周不可戴5天

香港眼科醫學院前院長周伯展曾受訪指，隱形眼鏡被卡在眼皮其實有碎裂風險，如碎片殘留眼內，可刮傷眼睛，甚至引起細菌感染，導致眼部發炎。因此所有人都不應以手捽眼，尤其是配戴隱形眼鏡的人士。

以下是戴隱形眼鏡的一些建議：

一星期不可以戴5天，每天不可以戴10小時；

留意隱形眼鏡衛生乾淨；

配隱形眼鏡時，尋求視光師或相關專業人士的協助。

睇文睇片贏獎品：https://bit.ly/3ClEy1R

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣