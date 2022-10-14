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【家庭暴力】22歲女子被毆丟手機自衞　施暴男友遭砸中太陽穴頭痛8日亡

健康 11:15 2022/10/14

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22歲女被毆丟手機防衞，施暴男友遭砸中太陽穴，頭痛8日亡。

不少情侶吵架時總會動手動腳，實則是不可取的行為，更有可能因此發生憾事。阿根廷的一對情侶在吵架時，男方控制不住情緒向女友施暴，結果遭女友怒丟手機自我防衛，結果砸中施暴男友的太陽穴，頭痛8日後身亡。

最新影片：

綜合外國媒體報道，阿根廷22歲女子Roxana與23歲的男友Luis發生爭吵，Luis在一氣之下之下揮拳毆打女友，Roxana反抗之下向對方丟手機，手機砸中其右側太陽穴。

不久後，Luis開始抱怨頭痛、身體不適，被送往醫院。經檢查，他有嚴重腦損傷，疑是因頭部受到撞擊造成，必須立即進行手術；然而在手術後8天，Luis情況仍無改善，終宣告死亡。其母親因喪子而怒告Roxana，指控她蓄意謀殺；女方否認指控，並表示自己丟手機只是出於自我防衛。

勿忽視頭痛

除了因外部撞擊造成的頭痛、腦部受損可致死，都市人工作繁忙導致睡眠不足形成的「頭痛」，還常被視作平常，吃止痛葯便了事，反而存在更嚴重危機。馬來西亞吉隆坡一名年僅30多歲的父親，連續數日頭痛也服用止痛藥處理，但一直無好轉，直至某日服用止痛藥不久便癲癇發作，近乎不醒人事。送院經CT掃描發現，他嚴重大面積腦出血，血壓亦非常高，甚至腦幹已死亡。負責醫生表示，頭痛可大可小，希望大眾多關注自己身體健康，以免將病情拖得太久，致「藥石無靈」。

同場加映：5種對抗偏頭痛主要食物

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責任編輯：羅嘉欣

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