【檢測公告】政府突擊檢查藍田滙景花園17座​　發現14人未強檢其中5人罰1萬

▲ 政府突擊檢查藍田滙景花園17座​，發現14人未強檢其中5人罰1萬。（資料圖片）

藍田滙景花園17座​早前被納入強制檢測公告，觀塘民政事務處今日（14日）聯同觀塘警區和衞生署在上址進行執法行動。行動今日上午約7時開始，至上午約10時結束。

政府在是次行動共檢查了約330名受檢人士。當中，14人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中5人發出了10,000元定額罰款通知書。



政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作，共同抗疫。政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：陳麗娜