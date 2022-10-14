  • 28°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 12:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【檢測公告】政府突擊檢查藍田滙景花園17座​　發現14人未強檢其中5人罰1萬

社會 11:27 2022/10/14

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

政府突擊檢查藍田滙景花園17座​，發現14人未強檢其中5人罰1萬。（資料圖片）

藍田滙景花園17座​早前被納入強制檢測公告，觀塘民政事務處今日（14日）聯同觀塘警區和衞生署在上址進行執法行動。行動今日上午約7時開始，至上午約10時結束。

政府在是次行動共檢查了約330名受檢人士。當中，14人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中5人發出了10,000元定額罰款通知書。
 
政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作，共同抗疫。政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流　嚴重患者或須接受手術治療

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【強制檢測】75處納強檢　北角柏傲山、將軍澳峻瀅、荃灣愉景新城、紅磡半島豪庭上榜【附名單】
20:54 2022/10/12
【強制檢測】75處納強檢　北角柏傲山、將軍澳峻瀅、荃灣愉景新城、紅磡半島豪庭上榜【附名單】
【強制檢測】政府突擊檢查葵芳邨葵健樓及麗晶花園九座　11人違反強檢公告5人被罰1萬元
14:16 2022/10/13
【強制檢測】政府突擊檢查葵芳邨葵健樓及麗晶花園九座　11人違反強檢公告5人被罰1萬元
【強制檢測】70處納強檢　將軍澳東港城、鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園上榜【附名單】
20:52 2022/10/13
【強制檢測】70處納強檢　將軍澳東港城、鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園上榜【附名單】

你可能感興趣

【強制檢測】75處納強檢　北角柏傲山、將軍澳峻瀅、荃灣愉景新城、紅磡半島豪庭上榜【附名單】
20:54 2022/10/12
【強制檢測】75處納強檢　北角柏傲山、將軍澳峻瀅、荃灣愉景新城、紅磡半島豪庭上榜【附名單】
【強制檢測】政府突擊檢查葵芳邨葵健樓及麗晶花園九座　11人違反強檢公告5人被罰1萬元
14:16 2022/10/13
【強制檢測】政府突擊檢查葵芳邨葵健樓及麗晶花園九座　11人違反強檢公告5人被罰1萬元
【強制檢測】70處納強檢　將軍澳東港城、鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園上榜【附名單】
20:52 2022/10/13
【強制檢測】70處納強檢　將軍澳東港城、鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園上榜【附名單】
強制檢測 滙景花園 衞生署 觀塘 藍田

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲
12:45 2022/10/13
【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲
【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　
16:58 2022/10/13
【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　
【開心速遞】「Bonnie」林凱恩傳不與TVB續約　被放逐主持《流行都市》網民戥不值
11:53 2022/10/13
【開心速遞】「Bonnie」林凱恩傳不與TVB續約　被放逐主持《流行都市》網民戥不值