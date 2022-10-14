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【地盤示威】精進近日多個地盤工人示威求復工　工會關注將要求執法部門跟進

社會 11:27 2022/10/14

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精進建築地盤。（資料圖片）

精進建築近日有多個地盤出現工人示威，香港建造業總工會表示，近日收到工友來電，反映多個工程項目因勞工處安全檢查停工，要求盡快復工。工會稱高度關注事件，會與工聯會立法會議員向有關執法部門了解情況，並要求盡快跟進。

工會續呼籲，工友施工時要注意環境安全，及做好個人安全措施，配戴合適安全設備，避免意外發生，如有欠薪或勞資糾紛，盡快與工會聯絡。

精進建築合於安達臣道的地盤上月發生嚴重工業意外，天秤倒塌導致3死6傷。精進旗下多個地盤遭勞工處發出停工通知書，須停用天秤。近日多個精進地盤疑因停用天秤，工人需停工、或以人手搬運物料，引發數以百計工人示威，昨日有示威的地盤包括葵涌麗祖路、大埔第9區、白田邨第10期及屯門第29區西的公屋地盤等。

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責任編輯：江麗盈

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