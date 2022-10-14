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【日本開關】福岡4個賞花勝地大檢閱　日本波斯菊盛開旺季【內附交通】

休閒消費 13:27 2022/10/14

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日本開關，正是日本波斯菊綻放的季節，賞花正合時。

每年10月至11月是日本波斯菊綻放的季節，因為花瓣的形狀和櫻花相似，故這段時間份開花的波斯菊又被稱為「秋櫻」。

日本開關，不少香港人不及待到「鄉下」朝聖，如到福岡，可以順道到以下4個地點欣賞波斯菊的美態。

1. 能古島Island Park（のこのしまアイランドパーク）

白色、深紅色、粉紅色的波斯菊像地氈般滿了能古島Island Park花田。 （相片來源：能古島Island Park FB）

島上種植近一百萬株波斯菊，單是島的北部Island Park已栽種了55萬朵，到了秋天花海遍布山丘，和後面的海天連成，醉人指數滿瀉。

地址︰福岡市西區能古島
花期︰10月上旬至11月上旬
開放時間︰9am至5:30pm（星期日及假日9am至6:30pm）
入場費︰高中生或以上¥1,200、中小學生¥600、3歲或以上¥400
交通︰由市營渡船「姪浜渡船場」坐船至 「能古渡船場」約10分鐘，乘前往「アイランドパーク」之西鐵巴士 至終點站下車。

2. 麒麟啤酒公園 (キリンビアパーク)

到福岡旅行參觀啤酒工場設備，不妨順道賞秋櫻。（相片來源：yokanavi）

位於麒麟啤酒的福岡工場，遊客可參觀工場設備及啤酒的製造過程之餘順道賞秋櫻。工場正門前的7萬呎草地上，1,000萬朵波斯菊盛開，十分壯麗。花開期間，逢星期六、日及假期免費穿梭巴士往返甘木鐵道「太刀洗」站至「麒麟啤酒公園」。

地址︰朝倉市馬田3601番地
花期︰10月中旬至10月下旬
啤酒工場開放時間：9:30am至3pm
交通︰甘木鐵道「太刀洗」站下車步行約15分鐘

3.海之中道海濱公園

海之中道海濱公園繁花似錦，10月是賞波斯菊好去處。（相片來源：海之中道海濱公園）

這裏可說是愛花之人樂園，開滿了鬱金香、粉蝶花、玫瑰花、油菜花等花卉，在秋高氣爽時，也是賞波斯菊的熱門地，約150萬株一望無際的波斯菊盛放，打卡打到手軟。

地址︰福岡縣東區齋藤崎18-25
花期︰10月中至10月下旬
開放時間：9:30am至5:30pm
交通︰JR香椎線「海之中道車站」

4.若松波斯菊之道（若松コスモス街道）

若松北海岸有長達2.5公里長的波斯菊花田（相片來源：kcciwsc）

位於玄海國定公園的若松北海岸，沿海迷人景致聞名遐邇。由「脇田海岸」至若松市中心，沿途可看到2.5公里長的波斯菊花田，十月初更會舉辦「若松波斯菊街道」活動，非常熱鬧。

地址︰北九州市若松區向洋町（向洋橋側）
花期：9月下旬至10月
交通︰乘市營巴士至「赤崎」下車、步行約10分鐘。

記者：周美好

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