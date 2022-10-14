【新冠疫苗】孔繁毅指二價疫苗按流行病毒持續更新　或須每年入冬前接種

▲ 政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）今（13日）開會，委員會建議引入二價新型肺炎疫苗作為加強劑，可供12歲或以上合資格人士使用，用作第四劑原始病毒株疫苗的替代，預計疫苗最快明年1月到港。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅說，藥廠或每年更新二價疫苗，至當時最流行的病毒，相信日後或像流感疫苗般需每年入冬前接種，以作為加強劑，料會優先安排高危群組接種。

孔繁毅指出，按照一些國際期刊的數據，見到二價疫苗對Omicron變種病毒能產生很好的抗體，與原始疫苗相比，接種二價疫苗後產生的中和抗體及T細胞均較好，推斷亦有很好的臨床保護力。他稱，二價疫苗很大機會像流感疫苗般每年更新，藥廠會按當時流行的病毒更新疫苗，由於接種後中和抗體會隨時間下降，料市民或每年入冬前都要接種二價疫苗作加強劑，當局或優先為高危群組打二價疫苗，但相信最終所有市民均可接種。

另外，委員會建議6個月至5歲以下兒童接種首兩劑復必泰疫苗應維持相隔8周，若家長在知情同意下並考慮個人風險和好處後，有個人需要兒童的接種間距可以縮短至最少3星期。孔繁毅解釋，數據顯示有關年齡組別的兒童接種後出現少量心肌炎個案，雖然徵狀輕微，但委員會認為有輕微風微，尚未能完全釋除疑慮，故維持建議接種間隔為8星期。不過他亦指出，觀察海外情況及藥廠數據，接種間距縮短至3周未有增加風險，亦考慮如接種時間隔得太遠，兒童仍機會感染，因此若家長在知情及有需要下，可將接種間距縮短至3周。

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記者：黃悅晴