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【食物敏感】餐廳無視要求照加芝麻　19歲少年食3啖捲餅食物過敏亡

健康 12:09 2022/10/14

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外遊是一件愉快的事，但對食物敏感者而言就更需格外小心。英國19歲少年多布森(Joe Dobson)到墨西哥旅遊時，到當地一間餐廳用餐。用餐前已一再告訴餐廳他對芝麻敏感，惟餐廳懶理食物中照加芝麻。他品嚐食物時，隨即呼吸困難，繼而昏迷，當晚宣告不治。

最新影片：

據英媒報導，去年多布森(Joe Dobson)與朋友到墨西哥普拉亞德爾卡曼(Playa Del Carmen)旅遊時，到訪當地一間餐廳用膳。

當天於點餐前已用英語及西班牙語明言自己對芝麻、雞蛋、牛奶和花生敏感，明確要求店員不能在自己的餐點中加入芝麻。

可是當進食第一口時，多布森便發覺他的捲餅內含有芝麻，於是便立刻退回予餐廳，並再次以英文表明，自己對芝麻敏感，「吃了會死」。但即使當餐廳重新再為其製作捲餅，他再品嚐兩口便驚覺捲餅內還是有芝麻，便立即要求店員為其叫救護車。

但是，店員立即否認捲餅內有芝麻，更拒絕叫救護車。店員漠視事件的嚴重性，認為他們只是在小題大造，竟叫多布森多喝蜂蜜檸檬水並保持冷靜便會好。

朋友見店員拒絕幫助，只好馬上回住宿的地點為他拿腎上腺素注射器（EpiPen），惟為時已晚。多布森情況急轉直下，由呼吸困難隨即休克。儘管當時救護員已用緊急警車把他送到醫院，他仍返魂乏術。

經驗屍後證實，由於餐廳所提供的餐點內含有芝麻，以致他出現過敏性休克亡。事件由警方作進一步的調查中。

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責任編輯：羅嘉欣

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