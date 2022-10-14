【日本開關】日本入境11月14日前仍用MySOS App 重溫填寫步驟先備6項資料【內附詳情】
休閒消費 13:06 2022/10/14
日本開關，計劃遊日的香港人除了要隨時留意機票價格外，安排住宿外，還要注意日本My SOS APP將於11月14日停用，會以Visit Japan Web取代（10月13日更新）。
而現時所有入境日本人士必須填寫資料於MYSOS應用程式內，預先和家人、小朋友一同透過此應用程式完成一部分檢疫手續，便能在入境日本時使用快速通道。即使大家如在11月14日入境日本，便要使用My SOS，需預先寫所需資料了。
日本MySOS 需準備6大資料
1.先下載My SOS手機應用程式
2.特區護照
3.帶有3針的針卡 /「72小時內得到的PCR陰性證明」
4.電郵地址及聯絡電話
5.航班資料
6.入境日本居住地區
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MYSOS填寫步驟重溫
|基本設定
|1.閱讀服務使用條款，拉下，按確定
2.閱讀私隱政策，拉下，按確定
3.選擇國家，香港
4.閱讀致所有進入日本的人，拉下，按確定
5.閱讀Health Monitoring Center for Overseas Entrants，拉下，按確定
|註冊帳號教學
|先輸入護照上的資料：
1.輸入護照號碼2次
2.輸入出生日期2次
3.姓氏及名字
如會帶同12歲或以下小朋友一起入境日本，監護人可以在MySOS「同行者注册」中為小朋友註册，這樣小朋友就可以與監護人一起使用快速通道。 13歲以上的小朋友 需要自行使用智能手機的MySOS註册。13歲以上的小朋友則需要自行使用智能手機的MySOS註册。
|填寫資訊
|當上面的資料填好，就會出現以下頁面，
3號：沒有內容為正常
1號：按下1號 "Pre-registration for Quarantine Procedures" 開始註冊
如按下3號會轉去另一個頁面，頁面會顯示是紅碼，會有你的名字、護照號碼、出
生日期資料。之後就開始註冊手續，需要填寫4個部分的資料：
1.護照資料
2.提問表WEB (問卷)
3.承諾書
4.疫苗證明 /「72小時內得到的PCR陰性證明」
|申請結果
|按照MySOS應用程序指示填妥資料及遞交證明後，將會確認完成註冊內容，成功確
認後，應用程序頁面將變為綠色或藍色。
綠色或藍色： 確認完成註冊內容
黃色： 疫苗接種證明註冊為「無」，出國前72小時內的檢測證明書的確認完成前，頁面為黃色
紅色：重新註冊
最後提提大家入境日本時注意需向檢疫官出示MySOS網頁版登錄後的頁面，如果未能攜帶智能手機，需事先將頁面打印出來。
記者：郭秀芳