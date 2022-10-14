【日本開關】日本入境11月14日前仍用MySOS App　重溫填寫步驟先備6項資料【內附詳情】

基本設定 1.閱讀服務使用條款，拉下，按確定

2.閱讀私隱政策，拉下，按確定

3.選擇國家，香港

4.閱讀致所有進入日本的人，拉下，按確定

5.閱讀Health Monitoring Center for Overseas Entrants，拉下，按確定

註冊帳號教學 先輸入護照上的資料：

1.輸入護照號碼2次

2.輸入出生日期2次

3.姓氏及名字

如會帶同12歲或以下小朋友一起入境日本，監護人可以在MySOS「同行者注册」中為小朋友註册，這樣小朋友就可以與監護人一起使用快速通道。 13歲以上的小朋友 需要自行使用智能手機的MySOS註册。13歲以上的小朋友則需要自行使用智能手機的MySOS註册。

填寫資訊 當上面的資料填好，就會出現以下頁面，

3號：沒有內容為正常

1號：按下1號 "Pre-registration for Quarantine Procedures" 開始註冊

如按下3號會轉去另一個頁面，頁面會顯示是紅碼，會有你的名字、護照號碼、出

生日期資料。之後就開始註冊手續，需要填寫4個部分的資料：

1.護照資料

2.提問表WEB (問卷)

3.承諾書

4.疫苗證明 /「72小時內得到的PCR陰性證明」