【MIRROR成員】AK自創品牌夥《海賊王》推印花tee　網上即日預售閃石tee必搶【內附連結】

▲ 印花手巾。（售價待定）

因為演唱會發生意外，MIRROR差不多已經休團兩個月，而最近亦開始見部分成員陸續於社交媒體上「上水」，其中一人正是江熚生（Anson Kong/AK），由AK於2021年創立的個人服裝品牌KYUBI，剛剛推出與日本人氣漫畫《ONE PIECE海賊王》聯乘系列，而最重要的是AK親自上陣成為男模，可說是復出的頭炮。

由日本漫畫家尾田榮一郎所繪畫的《ONE PIECE海賊王》漫畫，是全球銷量最高的漫畫之一，單是2020年官方宣布已經累積4億7,000期冊，難怪有傳集英社嚴禁作者將漫畫來個終結，所以，不少時裝品牌都曾經打過該漫畫的主意，今次終於輪到由AK創立的本地品牌KYUBI。

這一次KYUBI與《ONE PIECE海賊王》合作的全新聯名系列「#玖」合共有8個項目，主打的當然是印上不同漫畫內角色的tee，而角色上的造型則參巧去年上映的電影《ONE PIECE FILM RED》，在印花上加入KYUBI品牌元素，身為該漫畫的fans和AK的支持者都應該沒能力抗拒這個聯乘系列。

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留意的是該系列由即日起接受網上預購至本月16日，最有睇頭應該是滿有閃石的一件《ONE PIECE海賊王》商標tee，看來亦應該是最快售罄的一個項目。

記者：何偉雄