  • 28°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 12:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】AK自創品牌夥《海賊王》推印花tee　網上即日預售閃石tee必搶【內附連結】

休閒消費 12:14 2022/10/14

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

印花手巾。（售價待定）

因為演唱會發生意外，MIRROR差不多已經休團兩個月，而最近亦開始見部分成員陸續於社交媒體上「上水」，其中一人正是江熚生（Anson Kong/AK），由AK於2021年創立的個人服裝品牌KYUBI，剛剛推出與日本人氣漫畫《ONE PIECE海賊王》聯乘系列，而最重要的是AK親自上陣成為男模，可說是復出的頭炮。

由日本漫畫家尾田榮一郎所繪畫的《ONE PIECE海賊王》漫畫，是全球銷量最高的漫畫之一，單是2020年官方宣布已經累積4億7,000期冊，難怪有傳集英社嚴禁作者將漫畫來個終結，所以，不少時裝品牌都曾經打過該漫畫的主意，今次終於輪到由AK創立的本地品牌KYUBI。

這一次KYUBI與《ONE PIECE海賊王》合作的全新聯名系列「#玖」合共有8個項目，主打的當然是印上不同漫畫內角色的tee，而角色上的造型則參巧去年上映的電影《ONE PIECE FILM RED》，在印花上加入KYUBI品牌元素，身為該漫畫的fans和AK的支持者都應該沒能力抗拒這個聯乘系列。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

留意的是該系列由即日起接受網上預購至本月16日，最有睇頭應該是滿有閃石的一件《ONE PIECE海賊王》商標tee，看來亦應該是最快售罄的一個項目。

記者：何偉雄

相關文章

【MIRROR復工】鏡仔全員上陣903籃球賽　古巨基座陣領軍取代張敬軒
今日 10:28
【MIRROR復工】鏡仔全員上陣903籃球賽　古巨基座陣領軍取代張敬軒
【MIRROR母校】陳卓賢返母校送排球隊波鞋球衣　Ian出身男校長沙灣天主教英中體育強
13:33 2022/10/13
【MIRROR母校】陳卓賢返母校送排球隊波鞋球衣　Ian出身男校長沙灣天主教英中體育強
【日本家品】少爺占鍾情北海道DOTO STORE　中環限時快閃店展示簡約品味【內附地址】
13:41 2022/10/11
【日本家品】少爺占鍾情北海道DOTO STORE　中環限時快閃店展示簡約品味【內附地址】

你可能感興趣

【MIRROR復工】鏡仔全員上陣903籃球賽　古巨基座陣領軍取代張敬軒
今日 10:28
【MIRROR復工】鏡仔全員上陣903籃球賽　古巨基座陣領軍取代張敬軒
【MIRROR母校】陳卓賢返母校送排球隊波鞋球衣　Ian出身男校長沙灣天主教英中體育強
13:33 2022/10/13
【MIRROR母校】陳卓賢返母校送排球隊波鞋球衣　Ian出身男校長沙灣天主教英中體育強
【日本家品】少爺占鍾情北海道DOTO STORE　中環限時快閃店展示簡約品味【內附地址】
13:41 2022/10/11
【日本家品】少爺占鍾情北海道DOTO STORE　中環限時快閃店展示簡約品味【內附地址】
演員 歌手 海賊王 卡通動漫 日本 消費資訊 消費種類 時裝服飾種類 時裝服飾 江𤒹生

最高瀏覽

【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲
12:45 2022/10/13
【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲
【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　
16:58 2022/10/13
【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　
【開心速遞】「Bonnie」林凱恩傳不與TVB續約　被放逐主持《流行都市》網民戥不值
11:53 2022/10/13
【開心速遞】「Bonnie」林凱恩傳不與TVB續約　被放逐主持《流行都市》網民戥不值