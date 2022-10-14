【全城一叮】黃紫恩被教授以A+成績利誘陪出差　Jojo黑絲熱舞獲Bob大讚：呢個女仔唔錯

▲ 黃紫恩在《全城一叮》黑絲熱舞獲Bob點名大讚。

TVB才藝比拼節目《全城一叮》於第一集有吳兆麟（Alan）與黃瀅仴（Verena）表演拉丁加上小提琴元素的歌舞劇，演出令人眼前一亮。

而昨晚（10月13日）《全城一叮》再有黃紫恩（Jojo）和曾參加跳舞真人騷《盛‧舞者》的劉展霆（Eden）這對舞者演出，受現場觀眾肯定之餘，更獲評判及主持大讚，順利晉級。

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▲ Jojo一開始扮演女教師。

黑絲跳辣身舞

這一對新晉藝人就是「後生女」黃紫恩（Jojo）和曾參加跳舞真人騷《盛‧舞者》的劉展霆（Eden），二人以舞台劇形式演出。Jojo先化身密實女教師「Miss Wong」，之後脫下大褸展示舞技，穿上貼身白色上衣及半截裙的她大晒青春。

這仍未夠重點，最搶眼的是她在1秒18秒時突然脫下裙子，原來內裡穿上性感熱褲配襯黑色絲襪，火辣程度即時升溫，更與拍檔Eden大跳熱身舞，難怪睇到現場人士目不轉睛，直至2分30秒仍然只得3盞淘汰燈，輕鬆過關。

▲ 脫下大褸展舞技。

尾聲更有「彩蛋」驚喜，Jojo和Eden返回課室上堂的情景，原來講述Eden睡著發了一場「美」夢，當Miss Wong叫Eden罰企時不禁用雙手掩住下體，場面有趣又搞笑。

演出不單只評判伍詠薇讚不絕口，連擔任節目主持、開設娛樂製作公司的林盛斌（Bob）也在社交平台點名大讚Jojo：「呢個女仔唔錯，性格開朗，樂觀，我幾欣賞佢。」有Bob加持，看來Jojo星途必定更上一層樓！

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新一代性女

KOL出身的黃紫恩因樣貌有點似林夏薇被封「翻版林夏薇」，在2019年任Big Big Channel的KOL。

入行前，她於香港理工大學修讀設計科，大學畢業後正式加入TVB，主持《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》、《晚間聽聞》等節目。

▲ （Instagram圖片）

教授以成績利誘出差

其後獲委派主持J2教導性知識的節目《冇人性教育》，在節目中大方談有關「性」的課題，言行出位大膽，取代「波波」黃婧靈被封為TVB「新一代性女」。

Jojo早前繼續在J2節目《不正常愛情研究所》爆料，透露大學時期獲教授開出「離奇」得到高分條件，以A+成績利誘陪出差：「佢話：『我嚟緊返去內地做 Project，Jojo你不如跟我返去，我包你 A+。』」其後以過完暑假便畢業拒絕對方。

另外，她亦參與劇集的演出，包括於《愛．回家之開心速遞》演群姐的「濾鏡版」，以及於《青春不要臉》扮學生妹。

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