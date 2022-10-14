【野人老師】邱士縉演出獲好評人氣上升　旦哥大讚Stanley：令我刮目相看

▲ MIRROR成員邱士縉Stanley憑《野人老師》成功跑出。

正熱播的ViuTV劇集《野人老師》獲好評，當中男主角MIRROR成員邱士縉（Stanley）演補習天王「李白」。首度擔任男一的Stanley被網民讚演出夠生鬼自然，連劇中老豆鄭丹瑞也坦言對Stanley「刮目相看」，終獲認同的Stanley升呢為「上弦」！

Stanley飾演的「李白」在事業婚姻雙失的打擊下，決定回到父親李世豪於坪澳灣創辦的「大地小學」當老師，原本性格自負又市儈的他，其後變得享受鄉郊生活，跟小朋友更打成一遍。亦明白老父的教育理念。

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▲ Stanley飾演補習天王「李白」。

阿旦大讚邱士縉

Stanley在《野人老師》除演繹夠自然，角色上的轉變上，他亦駕馭得好，其中一幕他對自閉兒童「聰聰」感愧疚，更眼濕濕問陳宇琛：「舅父，我係咪好仆街？」， 演得到位又令人動容，難怪網民均大讚Stanley演技有進步，為他找到自己專長而感高興！

除得觀眾認同，Stanley的表現獲同逾的鄭丹瑞大讚，旦哥大讚Stanley的演員質素令他刮目相看，拍攝時Stanley同時間有另一部劇開拍，但他十分專業未有因而遲到早退，旦哥更說：「他有認真學習和放下偶像包袱去演戲，實屬難得。」

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曾為郭富城伴舞

現年31歲的Stanley跟Anson Lo為城大校友，二人同為學校的舞蹈學會成員，入行前Stanley為一位舞蹈老師，曾為多位歌手包括郭富城、林憶蓮等人伴舞，亦曾任MV男角，原來初期Stanley遭家人反對入行，因為收入不穩定，其後他邀請家人觀看他有份伴舞的郭富城演唱會後，家人開始支持他。

Stanley由細至大也渴望當演員，他原本想參加TVB的《香港先生競選》，可惜比賽停辦，恰巧ViuTV首次舉辦選秀節目《全民造星》。最後他參加《全民造星》兼入圍最後10強，被花姐挑選成為男團MIRROR成員之一。

其實Stanley的演藝路也不算很順遂，參賽期間更被標籤為「最討厭參賽者」，另外身為「肌肉擔當」的他因為覺得很大壓力，身材一度「走樣」。他曾坦言曾一時間消化不到輿論：「好大壓力，好大壓力。臨瞓前會係咁諗嘢，諗諗吓會喊。」

另外，在剛出道時，他跟MIRROR成員在公開活動向市民派卡，不過人們卻避開，令他感到十分尷尬，之後更返回後台。

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在節目《調教你MIRROR》中，花姐曾說Stanley比較成熟，故不用令她操心， 不過卻也因此忽略了對他的照顧，Stanley更曾表示由台灣拍劇回港後未有其他發展，曾非常擔心自己前途。

不過之後Stanley先後參演《地產仔》、《大叔的愛》、《IT狗》及《I SWIM》等劇集，不斷磨練演技，漸得網民及前輩認可，成功找到自己定位，於2021年播出的台劇《第三布局 塵沙惑》內，被前輩演員大讚他演技成熟，完全不像一位新人。

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