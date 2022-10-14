【兒童身高】12歲女生擁優良基因高190cm　小學未畢業獲招攬當排球選手

▲ 12歲女生高190cm，小學未界業就獲招攬當排球選手。

家長都希望子女快高長大，基因是其中一項影響孩子身高最重要的因素，內地河南一名年僅12歲的小六女生，身高高達190cm，引起當地體育局關注，招攬為排球隊選手。原來她的媽媽和14歲姊姊也是「高人一等」，只有爸爸相對較矮。

12歲的孩子通常身體還在成長，然而，河南信陽的小六女生涂學玲，卻已高達1.9米，身高遠超同齡的同學，甚至比大多數成年人都高，令人羨慕。如此優厚的身高條件，吸引了當地體育局關注，包括游泳、輕艇及排球等多位教練，紛紛爭取她加入所屬的體育隊伍。

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經過測試及評估後，目前當局已安排涂學玲向排球方面發展，她現正在河南鄭州大學體育學院接受專業訓練，未來或有機會在國際比賽場上，見到她的身影。此次選拔已經家人同意，其餘學生亦從青年隊培養，年紀不會差太遠，不怕無法融入。

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涂學玲所就讀的小學校長表示，其14歲、就讀中一的姐姐涂學慧，身高也達186cm，同樣被當地體育局推薦，將到體育中學專門培養，未來可能參加游泳、賽艇、皮艇等水上訓練。據悉，涂父身高較矮，只有170cm左右，不過涂母身高約有185cm，估計兩姊妹都遺傳了媽媽的高挑身形。

3個增高要素

​據本港中文大學的生長圖表資料，顯示本港小朋友在各歲數的身高和體重中位數，以12歲女生來計，中位數是高148cm、體重38kg。

台灣兒科醫生巫漢盟曾指出身高與遺傳、基因有極大關聯，不過巫醫生提及後天努力也很重要，想孩子長高，父母可把握0至3歲孩子成長的高峰期，當中留意3個黃金要素，包括良好作息、良好飲食、適當運動。

1. 作息方面：0至1歲嬰兒每日睡12至16小時；1至2歲幼兒每日睡11至14小時；2至3歲幼兒每日睡10至13小時，並盡量讓孩子日間小睡、晚上睡過夜，以免擾亂作息。

2. 飲食方面：小朋友攝取鈣質如鮮奶、乳酪等，可藉曬太陽、進食蛋黃等攝取維他命D，還要攝取蛋白質，如雞蛋、雞肉、魚類等。鈣質可以增加骨骼密度與生長；維他命D可以促進鈣質吸收率，維持骨骼含量；蛋白質則是組成身體細胞的重要成分。

3. 運動方面：可進行負重運動，例如跑步、跳繩、打籃球等，增加骨骼受力、刺激骨骼生長因子。

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責任編輯：王明芳