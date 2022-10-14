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【有益食物】乳酪比牛奶含有更豐富的營養 乳酸菌有助延緩組織細胞衰老

保健美顏 11:57 2022/10/14

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乳酪比牛奶含有更豐富的營養。

一向很喜歡喝牛奶，常說多喝牛奶對皮膚好，我主要是想攝取鈣質。除了牛奶，豆漿也是美味飲品，常備家中，偶爾有點肚餓，喝一杯牛奶或豆漿就可以醫肚，不用亂吃零食。為了減低攝取脂肪及糖分，選擇低脂、低糖，甚至無糖就最健康，不是怕肥，而是過多脂肪及糖分，對身體實在無益。

乳酪也是我喜歡的食物，在夏天是非常好的早餐，有時候還會加進生果及沙律菜，代替沙律醬，美味又健康。最近看資料，知道乳酪比牛奶含有更豐富的營養，當中的乳酸菌能使乳蛋白更容易消化吸收，也有助延緩組織細胞衰老，增加腸內有益細菌更可起到預防癌症的作用。

最新影片推介：

Frozen yogurt即用乳酪製成的雪糕，脂肪及糖分含量相對較少，而且入口非常幼滑，每次經過這些店舖都必定會光顧。最近發現原來在家製作也不艱難，將喜歡的水果例如士多啤梨或藍莓，放進冰箱冷藏後，加入乳酪及小量蜂蜜一起攪拌成糊狀，再在冰箱雪6小時，就可以成為可口的frozen yogurt，有時間也要一試。

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原文刊於《晴報》，原題為乳酪食品養顏

撰文 : 魏綺珊 愛書愛戲的自由工作者

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