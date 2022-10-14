【嬰兒哭鬧】1歲B仔坐巴士關愛座爆喊　港媽被車長要求調位︰好委屈想喊

▲ 港媽帶1歲B仔坐巴士爆喊，被車長要求調位而感委屈。

帶BB外出遇著扭計哭鬧，家長一定很頭痛。有港媽帶1歲多的B仔坐巴士，母子坐在近車長位置的關愛座，小朋友的哭聲影響到車長，母子被要求調位去上層。該港媽事後在討論區分享是次經歷，直言「當下真係覺得好委屈好想喊」，她發帖求問網民車長是否可以這樣做，網民一面倒認為車長做法合理，安慰媽媽不要介懷。

有名港媽於6日（上周四）在「親子王國」討論區發帖，標題為「理性討論 巴士車長可唔可以 用BB喊為理由而叫我同BB上層坐？ 」。港媽分享一次帶1歲3個月大的兒子乘巴士的經歷，她指之前不時抱B仔坐巴士沒有問題，

以往阿B喺車到都好肯訓（瞓），但尋日唔知點解喺巴士勁喊，用盡方法都無用……

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BB大哭被車長要求調位

當時母子坐在下層的關愛座，港媽表示明白BB喊起上來很嘈，但當時未見有乘客出聲指斥，而坐在她後面的嬸嬸好人地幫手哄BB。然而，港媽指出車長要求她調位。

直到巴士去到轉車站時，個車長叫我離開下層關愛座而上上層……原因我係下層嘈到佢渣（揸）車WO（喎）……當下真係覺得好委屈好想喊……

港媽未有分享當時她有否依車長調位，只是發帖問網民看法，似是想圍爐。

真心想知車長可唔可以用喊聲影響佢渣（揸）車為理由而叫乘客離開坐（座）位呢？

網民支持車長安全駕駛

有很多網民明白及認同車長的做法，指出「做司機要集中精神，部分人好怕BB哭聲，真係心都亂曬，為人為己真係要合作」、「講真喊聲影響佢揸車，真係好危險，關乎成車人性命」，有網民不知道車長是否可這樣，不過有指如果司機這樣說，會選擇落車或行上層坐。

有些媽媽網民明白樓主感受，安慰她不要介懷，「根本湊BB就有好多不便，處處都要媽媽受曬氣受人白眼，大部分都會指責個媽媽問題」，有貼士建議防些小朋友乘車哭聲，準備一些玩具，該玩具只會出街扭計才玩，平時不會玩，這樣才吸引到小朋友有興趣玩，讓他分心不哭鬧。

更多網民留言

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該港媽看過網民留言，有感帶BB外出如沒有無私家車，需去遠少少的地方會有些心理壓力。她指自己「無大晒呀，經過呢件事之後，純粹諗緊以一個咩方法同阿B出遠行會好啲啫」。

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責任編輯：王明芳