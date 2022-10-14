【口臭警號】婦人嚴重口臭記性差兼疲勞　醫生揭2大疾病所致

▲ 婦人口臭如「臭雞蛋味」現記性差兼疲勞，醫生揭2大疾病所致。

肝不好很容易有各種體臭問題。有醫生便指曾有一名老婦因嚴重口臭而求診，檢查下發現原來是肝硬化及便祕問題所導致，因此呼籲民眾要於日常生活中，多加留意身體是否有出現3種異味情況，包括口臭、汗臭及尿臭。

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安南醫院副院長許秉毅在電視節目《健康2.0》提到，肝不好會常有一些口臭、體味，而醫生們也常在診所聞到肝藏有問題的病人身體上散發異味。他又分享曾遇一名65歲的老婦因口臭重、健忘及疲勞求醫，當時對方一開口說話，便有一陣如「腐爛的臭雞蛋味」迎面撲鼻，經過檢查，發現老婦除了有肝硬化問題，實質上還有便秘困擾，相信兩者「相輔相乘」下才導致口臭如此嚴重。

許秉毅表示，病人一週才大便一次，便祕時，大便裡會累積愈來愈多細菌毒素，一般而言，正常肝臟會吸收，不過患者因為肝硬化問題，排不掉；便開始循環，全身都有毒素，到達口腔分解後，便產生臭雞蛋味。

腎臟科醫師江守山解釋，肝臟是體內最大的化學工廠，所有食物都須經過肝臟處理，假設肝臟有問題，無法處理大量的食物成分及代謝，就容易飄散各種味道；其中身體出現3種異味，可能要當心是肝臟受損：

1.口臭：可能是因為肝臟受損，血液中的尿素氮和氨增加，經過呼吸，部分會從口鼻中排出。

2.汗臭：B肝患者，汗臭味會非常明顯，體內毒素隨汗液從皮膚毛孔排出。

3.尿臭：肝臟受損尿液中，尿素氮、氨的比例上升，使得氨臭味加重。

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責任編輯：羅嘉欣