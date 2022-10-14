【運動盛事】香港七欖已出售2.3萬張門票　欖總指達期望入場人數之七成六

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闊別3年半的「香港國際七人欖球賽」門票已由9月29日起於香港欖球總會官方售票網公開發售，所有門票將以先到先得的形式出售，票價維持2019年的價格。據欖總聲明指，賽事已售出逾23,000張門票，當中包括5,400張經公開發售的門票（共 10,000 張三日門票由 9 月底起公開發售），以及早前賽事主要持份者和本地欖球總會會員已認購的16,500張門票，這個銷量佔欖總的期望入場人數之七成六。

楊德強接受電台訪問時指，反應不差，欖總已預期海外觀眾會較少，會加強本地宣傳，重申場內觀眾席禁止進食，指因為進食除下口罩的時間較長，大批觀眾同時除下口罩的衛生風險亦大，大會將會安排人員提醒觀眾，在喝飲品後要立即戴回口罩。

因為今年可能少了海外旅客，以前很多人專誠由外地抵港，觀看七人欖球賽，今年少了唯有靠本地觀眾。以前這個項目大家會覺得很難購票，預計今年售票跟以往不同，不可以直接比較，因為以前很多時海外觀眾已經購買了很多門票。現在出售了兩萬多張門票，都不俗的，只不過大家覺得以前可能更多。

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責任編輯：余思嵐