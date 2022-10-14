  • 28°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 17:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【運動盛事】香港七欖已出售2.3萬張門票　欖總指達期望入場人數之七成六

社會 17:28 2022/10/14

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

(資料圖片)

闊別3年半的「香港國際七人欖球賽」門票已由9月29日起於香港欖球總會官方售票網公開發售，所有門票將以先到先得的形式出售，票價維持2019年的價格。據欖總聲明指，賽事已售出逾23,000張門票，當中包括5,400張經公開發售的門票（共 10,000 張三日門票由 9 月底起公開發售），以及早前賽事主要持份者和本地欖球總會會員已認購的16,500張門票，這個銷量佔欖總的期望入場人數之七成六。

楊德強接受電台訪問時指，反應不差，欖總已預期海外觀眾會較少，會加強本地宣傳，重申場內觀眾席禁止進食，指因為進食除下口罩的時間較長，大批觀眾同時除下口罩的衛生風險亦大，大會將會安排人員提醒觀眾，在喝飲品後要立即戴回口罩。

因為今年可能少了海外旅客，以前很多人專誠由外地抵港，觀看七人欖球賽，今年少了唯有靠本地觀眾。以前這個項目大家會覺得很難購票，預計今年售票跟以往不同，不可以直接比較，因為以前很多時海外觀眾已經購買了很多門票。現在出售了兩萬多張門票，都不俗的，只不過大家覺得以前可能更多。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流　嚴重患者或須接受手術治療

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【虐待兒童】2歲女童被虐打受傷　警列虐兒處理
今日 09:09
【虐待兒童】2歲女童被虐打受傷　警列虐兒處理
【瀡滑梯】網傳有人疑在南昌站玩「飛躍道」　港鐵：不清楚拍攝時間已報警
今日 08:58
【瀡滑梯】網傳有人疑在南昌站玩「飛躍道」　港鐵：不清楚拍攝時間已報警
【藏毒】日出康城情侶吵架　警揭藏大麻花雙雙被捕
今日 09:22
【藏毒】日出康城情侶吵架　警揭藏大麻花雙雙被捕
【鼠患問題】太古麵包舖驚見老鼠廚房快速走過　網民諷刺食環署滅鼠不力
今日 09:52
【鼠患問題】太古麵包舖驚見老鼠廚房快速走過　網民諷刺食環署滅鼠不力
【防疫措施】林緯遜：4人限聚令已不合時宜可取消　繁殖率不會影響疫情走勢
今日 10:25
【防疫措施】林緯遜：4人限聚令已不合時宜可取消　繁殖率不會影響疫情走勢
【沐浴觸電】西貢鹽田仔男子浴室暈倒不治　疑沐浴期間觸電
今日 10:16
【沐浴觸電】西貢鹽田仔男子浴室暈倒不治　疑沐浴期間觸電
【放寬防疫措施】酒吧下周四可進行現場表演　業界指營業時間未改憂放寬效用不大
今日 10:31
【放寬防疫措施】酒吧下周四可進行現場表演　業界指營業時間未改憂放寬效用不大
【火警】沙田酒店房間觸動消防系統報警　住客疑用電磁爐煮食
今日 10:38
【火警】沙田酒店房間觸動消防系統報警　住客疑用電磁爐煮食
【網絡熱話】沙田被鎖私家車仍開車鎖車架變形　網民笑言「要賠番個鎖俾人」
今日 11:10
【網絡熱話】沙田被鎖私家車仍開車鎖車架變形　網民笑言「要賠番個鎖俾人」

你可能感興趣

【虐待兒童】2歲女童被虐打受傷　警列虐兒處理
今日 09:09
【虐待兒童】2歲女童被虐打受傷　警列虐兒處理
【瀡滑梯】網傳有人疑在南昌站玩「飛躍道」　港鐵：不清楚拍攝時間已報警
今日 08:58
【瀡滑梯】網傳有人疑在南昌站玩「飛躍道」　港鐵：不清楚拍攝時間已報警
【藏毒】日出康城情侶吵架　警揭藏大麻花雙雙被捕
今日 09:22
【藏毒】日出康城情侶吵架　警揭藏大麻花雙雙被捕
門票 七人欖球賽 欖球 運動 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【公務員】男EO網上發放性愛片段被捕　疑報復女EO出軌
今日 12:44
【公務員】男EO網上發放性愛片段被捕　疑報復女EO出軌
【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　
16:58 2022/10/13
【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　
【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲
12:45 2022/10/13
【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲