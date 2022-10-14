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【保管財物】中國籍女子「周瑜」於日本被捕　疑在澡堂更衣室偷5張信用卡

休閒消費 13:07 2022/10/14

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一名中國籍女子於日本澡堂更衣室偷5張信用卡。

去旅行要小心，保管財物勿分心！開關後，大家必定開始去旅行，但「玩還玩」，都要保管好自己的財物！近日，日本東京發生一宗中國籍女子偷信用卡事件，涉嫌在澡堂脫衣場偷走5張信用卡，犯罪金額更高達一億日元以上。

據日本傳媒報導，一名47歲中國籍女子「周瑜」涉嫌在8月20日晚上8時左右，於東京都內的日本澡堂更衣室，利用自製的鎖匙打開更衣室的儲物櫃，偷走了4個人行李中的5張信用卡，其後由兩名同黨接送，分別為54歲無業男廣富雅彥及49歲日本男子。

日本警方近日正式拘捕該三名疑犯，涉嫌在更衣室偷竊信用卡。據了解，疑犯廣富雅彥把信用卡轉手予其他同黨，購買及轉售家品電器等產品。國際犯罪對策課表示，他們三人更使用了其他被盜的卡，在石川縣內的藥妝店購買10件藥物，總售價為17720日元（約945港元），並以欺詐嫌疑拘捕另外兩名56及47歲日本男子。

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國際犯罪對策課指五人逮捕後，一共收押了13張信用卡，五人被分劃為詐騙及偷竊兩組，更多次進行超過一億日元的詐騙購買。

報導曝光後，有日本網民指應考慮澡堂的保安政策，以及把犯人驅逐出境。而本地網民更引用三國時代的金句惡搞：「古有草船借箭，今有澡堂借卡」、「諸葛亮——草船借箭，周瑜——浴場借卡」。由於女子的姓名與三國時代的人物同名，不少網民搞笑留言：「周瑜始終都經水路搵食」、「三國人物都去日本發展了」、「澡堂咖周瑜」。不過怎樣都好，大家去旅行一定要保管好財物！

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責任編緝：蕭雅文

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