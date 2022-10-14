【最低工資】商界指最低工資不宜訂太高　以免令綜援受助人減少工作

▲ 2021年有約1.4萬人從事領取最低工資的工作。（林宇翔攝）

消息指，最低工資委員會達成共識，最低工資將上調至40元，有望結束四年「凍薪」。工業總會名譽會長郭振華今早（14日）在電台節目指，上調幅度約6.7%符合現時通脹，相信對營商構成的壓力不會太大，又指最低工資不宜訂太高，以免影響部份正領取政府資助的人要縮減工作時間，影響勞動市場人手。

工業總會名譽會長郭振華在電台節目《千禧年代》表示，最低工資如上調至40元，升幅約6.7%，符合現時通脹水平，相信對營商構成的壓力不會太大。他又表示，不擔心會引起漣漪效應，「打工嘅人應該都明白老闆有無錢賺，應該就唔會引起漣漪效應。」

郭振華續指，最低工資訂立要審慎，不宜訂得太高，否則部份低技術工人，如「酒樓推車仔」或會被要求縮短工作時間；同時一些正領取綜援的人，都可能因為收入豁免限額，需要縮減工作時間，對勞動市場人手也會有負面影響。

勞工界立法會議員周小松在同一節目上重申，現時的上調幅度仍令勞工界失望，認為最低工資應至少上調至46元，又指即使最低工資調升至40元，基層工人的月薪仍較二人家庭申領綜援的金額少。

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責任編輯：江麗盈