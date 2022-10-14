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【日本開關】大阪堺LaLaport購物中心11月開幕　築地海鮮丼米芝蓮餐廳進駐【內附交通】

休閒消費 12:39 2022/10/14

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大阪堺LaLaport購物中心打造南大阪購物新焦點。（官方網站）

日本開關，東京大阪是熱搜地點，港人到大阪自由行多集中大阪市內，但其實周邊城市都有值得一去的地方，位於大阪府中南部的堺市，與日本茶道和文學有深厚的淵源，古迹處處，「堺LaLaport購物中心」下月更會在此開幕，既可尋幽探古，又可瘋狂購物一番，動靜皆宜。

堺LaLaport購物中心是繼甲子園、和泉、EXPOCITY後，三井不動產在關西的第四家LaLaport購物中心，將於2022年11月8日開幕。共3層高的購物中心內有米芝蓮餐廳、戶外公園到室內活動廣場，並匯聚212個品牌，首次進軍堺市的店家就佔了一半，當中首次登陸關西的便有33家，包括東京排隊名店「築地孫右衛門」海鮮丼専門店。

位於3樓的餐飲廣場Sakai Food Kitchen分作3區，分別以名店美食、親子共食及速食、外帶作主題，設有超過1,400個座位。除了築地孫右衛門，連續5年登上米芝蓮的「白庵讚岐烏龍麵」以及人潮不間斷的拉麵店「麵屋HUKUHARA」等,都是不錯的選擇。

最大亮點還有難得一見的室內活動廣場Fansta X Stadium，可不受天氣影響舉辦運動賽事、LIVE演唱會，加上542吋超狂液晶大螢幕，提供多元感官體驗效果！

除了活動場地與美食之外，Francfranc、UNIQLO、COACH、JINS、ABC MART、倉壽司、星巴克等均有進駐，11月出發到大阪不妨把堺市放入旅遊清單內！

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堺LaLaport購物中心

地址：大阪府堺市美原区黒山22番1
交通：南海高野線「北野田車站」約2.5公里（可搭巴士前往）

記者：李越樺

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