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【公務員】男EO網上發放性愛片段被捕　疑報復女EO出軌

社會 12:44 2022/10/14

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(資料圖片)

網上近日流傳數段懷疑涉及政府一名女行政主任（EO）的不雅片段，警方接手調查，拘捕一名男子，據悉他同為行政主任，懷疑不滿女友「劈腿」而公開兩人過往的影片惡意報復。TOPick向民政事務總署查詢是否有員工被捕，以及會否紀律調查，署方稱不評論個別個案。

警方稱，早前接獲報案指有不雅片段在網上流傳，大埔警區重案組接手調查。經深入調查後，警方周一（10日）拘捕29歲本地男子，涉嫌與案件有關。他已獲准保釋候查，11月上旬須向警方報到。

根據網上瘋傳的消息，遭指名道姓的女事主在大埔民政事務處工作。根據女事主的姓名，在「政府電話簿」內可以找到其職位、所屬部門、辦公室電話和電郵等資料。

政府去年修訂《刑事罪行條例》，任何人未經同意下發布或威脅發布某人的私密影像即屬違法，一經定罪最高判監禁5年。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流　嚴重患者或須接受手術治療

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責任編輯：余思嵐

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出軌 罪行 民政事務總署 大埔

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