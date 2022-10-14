【學校動態】學生要高分更要高「FUN」 榮茵學校取消小一首次考試助新生適應

進入佛教榮茵學校校園，不難發現學生們都是面帶喜悅的笑容，校園設施如Streamer Bus、交通安全城、環保徑、禪修園地及各活動區等等，為學生提供了充足的活動空間，體驗了多元化的活動項目。但學生的喜樂，不但是來自校園四週的豐富活動，更重要是學校的課程設計均能配合學生的學習興趣和需要，發揮學生的無限潛能。

孫偉文校長銳意打造學校成為一所高「FUN」學校，校長表示，家長希望小朋友考取好的成績，獲得高的分數，最重要是啟動小朋友的學習動機，讓他們喜歡上課，對學校有歸屬感，「FUN」即有效、愉快的學習及正向的學習「氛」圍，所以學校在課程的設計上，均著重學生的學習興趣為大原則，並以「高參與」、「高展示」及「高回饋」的策略，提升學生於課堂學習及活動的參與度及營造校園內的正向關愛文化。

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過去三年的疫情，對學生影響很大，新學年，學校參加了教育大同舉辦的「感．創．做」計劃，目的就是讓新入讀學校的小一新生，從學習中體驗及學習不同的生活技能及待人接物的正確價值觀，學校亦會安排不同類型的成長教育活動，讓學生們走出課室，並「從做中學習」，透過自己的親身體驗，對所學的人、物、事有所感受。為配合計劃的推行，學校取消了一年級第一次考試，讓教師及學生均能有更多空間，學習新的知識。

榮茵學校十分重視師生的關係及學校正面文化的氛圍，學校已連續多年獲得關愛校園的獎項，教師們均十分著重培養學生的正向價值觀及抗逆能力。學校的資優教育組與德公組合作，在德育課時段推出「香港人的驕傲系列」，邀請了奧運乒乓球女子團體銅牌得主蘇慧音小姐到校為學生進行講座，題目為「香港人的驕傲系列一：與奧運得獎者蘇慧音對談」。學校亦邀請了三次登上喜馬拉雅山之巔的曾燕紅小姐，與學生分享經過、遇到困難時如何克服等，題目為「香港人的驕傲系列二：與征服喜馬拉雅山之巔曾燕紅老師對話」。

學校亦將藝術結合正向教育，新學年將推出「幸福的藝術」課程系列，於視藝、音樂、體育、舞蹈及戲劇課程引入正向元素，並為資優學生安排互動作品展，強化學生的正向思維及成就感，令學生學懂感恩、欣賞自己及別人，提升抗逆能力。



孫校長表示，佛教榮茵學校學生的成績不斷提升，正是學校均能做到高「分」及高「FUN」，學生不但成績有所提升，亦能有效及愉快地學習。校長十分有信心，在榮茵學校讀書的同學，在六年小學生活裏，必定會感受到榮茵校園的「FUN」「分」「氛」!

