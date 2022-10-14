【家居意外】 13歲少女沖涼後濕身碰電視觸電亡　父母回家發現急送院為時已晚

手濕或濕身切勿觸碰電器。巴西一名13歲少女日前洗完澡後，身體未完全抹乾，在濕身情況下觸碰電視機，隨即觸電陷昏迷，家人將她急送院，惜搶救不治。

綜合外媒報道，事發在周日（9日）下午，13歲少女Iorrany Ravick Soares Rodrigues當時獨自在家，洗完澡後踏出浴室，當時其身上仍濕透，未完全抹乾，她想看電視，遂伸手觸碰電視機，隨即觸電陷於昏迷，直至父母回家，赫然發現她失去知覺，立即把她送院搶救惜不治。

法醫驗屍後讓家屬領回遺體，並在昨早舉行葬禮。報道指，該部電視機本身有錯誤接駁電線問題，但死者因直接接觸電視機抑或天線而觸電身亡，具體死因仍有待進一步調查。

過往家居觸電奪命事故時有發生，阿根廷一名10多歲的男孩Angel Andrada，今年初用餐後回到房間為手機充電，父母發現他因觸電致頸部、手腕和右腳嚴重燒傷，送院後證實身亡。

另今年7月，柬埔寨有一名17歲少女Khorn Srey Pov，洗澡後躺在床上用充電器為手機充電，結果睡著，被手機充電器觸電身亡。

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責任編輯：王明芳