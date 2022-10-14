【就是青春】林曉蕙無被確診影響演出獲激讚　曾琸庭火辣舞蹈陳柏宇嘆心動

▲ （左起）林曉蕙、曾琸庭的跳唱演出最為吸睛。

以孕育舞台新星為目標的香港開電視首個選秀節目《就是青春》，明天（10月15日）迎來第二集，18位參賽者經過六個月的特訓後，今集將會正式展開首輪團體淘汰賽。

眾參賽者將施展渾身解數於舞台上較量，並由梁釗峰及黃妍擔任今次比賽的「星級樂迷」評價參賽者的演出，其中以曾琸庭（Alice Tsang）及林曉蕙（Candice）的跳唱演出最為吸睛！

黃妍點名讚曾琸庭

今次《就是青春》的團體淘汰賽，將根據參賽者的年齡分成三組：Team A（18歲以下）、Team B（19-23歲）及Team C（24歲或以上）。淘汰賽分六個回合進行，每隊按照指定主題：「耳朵懷孕」、「心動」、「焫㷫全場」、「隊長對決」、「感動」及「爆發力」，各派出一名隊員應戰，再由「星級樂迷」點評參賽者的表現，最後由30位現場觀眾即時投票選出每回合之勝出者。

今集以曾琸庭（Alice Tsang）及林曉蕙（Candice）最為養眼，分別僅20歲及21，二人同樣揀選跳唱作比賽項目。

Alice的比賽主題是「心動」，她自選容祖兒的快歌《跑步機上》上陣，身穿Tube Top戰衣亮相，以勁歌熱舞，熱爆全場，令黃妍不禁讚嘆表示：「你嘅眼神動作好到位，同埋跳唱真係唔簡單。」作為「YOUnion」團長的陳柏宇（Jason）聽到時，即場搞笑說：「佢（黃妍）點會知啫，佢都冇跳唱。」

▲ 曾琸庭獲黃妍點名大讚眼神動作到位。

另一位「星級樂迷」釗峰對於Alice所揀選的歌曲感到不解：「點解揀呢首歌去表達心動？」Jason一直在場外觀看表演，當他聽到釗峰對Alice的質疑，即說：「邊個男人睇呢啲唔心動㗎啫？」

葉巧琳、曾樂彤及其他參賽者紛紛點頭同意，而Alice就認為自己Solo時最令人心動。賽後Alice自覺表現一般，她表示：「跳舞方面我覺得冇咩問題，但唱歌方面就未如理想，今次係我第一次跳唱，完全冇諗過原來邊跳邊唱係咁難，我發覺自己完全唔夠氣唱！」對於陸續進行的比賽，她表示有信心，因為她已有充份準備。

無被確診影響演出

至於另一位參賽者林曉蕙（Candice）同樣以跳唱上陣，主題是「焫㷫全場」，她選了歌曲《收聲多謝》。不過Candice於參賽前因患上新冠肺炎，賽前兩日才康復，難免較其他參賽者少些準備時間。

她於節目中表示自己直至比賽當日才與舞者磨合，令她不禁有點擔心自己的表現。不過其演出獲黃妍及釗峰讚賞，大讚Candice眼神銳利又有自信。

賽後Candice表示：「今次係我人生第一次踏足演藝舞台嘅表演，過往只喺游泳跳台上，所以今次表演都幾深刻。其實真正學唱歌跳舞只係依幾個月，加上比賽前嗰個星期中咗COVID，只能留係屋企隔離，把聲冇咗，又冇得出去排練，唯有每日拍片傳畀老師睇，再從中改善。」

▲ 劉睿曦（Felicity）綵排時緊張失準，不禁落淚。

《就是青春》一眾參賽者年紀細細，舞台經驗已經相當豐富，但對於比賽仍感到有壓力。

只有15歲的劉睿曦（Felicity）打頭陣，為節目第一位出戰之參賽者。Felicity受訪時直言怕自己拖累隊友，更於綵排時因自己緊張致失準，落下眼淚，直言心理上壓力好大。

另一位參賽者溫曉晴（Alice Wan）面對著唱功了得的兩位對手，於第一回合分數未如理想，令隊友需在其餘回合急起直追，直至離開舞台才抱著隊友痛哭。

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